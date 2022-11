Ujčík nás záměrně poškodil, tvrdí Dědek. Tlak přes média se šéfovi extraligy nelíbí

Dědkovi vadí několik věcí.

Zaprvé, že Asociace profesionálních klubů (APK), která extraligu nově řídí, tresty za čtvrteční zápas s Olomoucí (3:0) oznámila až v neděli ráno, navíc v den dalšího zápasu.

„Ovlivňuje to přípravu, skládání sestavy se mění pár hodin před zápasem. Je to nesmysl pro kluby, trenéry i hráče. Režim by se měl změnit,“ říká Dědek.

Ujčík v pondělí pro Sport.cz vysvětlil, že už v sobotu ale Pardubice věděly, že tresty přijdou: „Přišla mi esemeska od Ríši Krále (asistenta trenéra), co David Musil. Tak jsem mu odepsal, ať s ním pro utkání (v neděli) na Spartě nepočítají, že rozhodnutí vydáme. Na Adama Musila se ani neptali. Asi jim bylo jasné, že bez trestu nevyvázne. Olomouc taky sondovala situaci, a i jí jsem řekl, ať nepočítají s Oleszem.“

Zadruhé Dědek kritizuje, že olomoucký útočník Lukáš Klimek za vražení pardubického beka Davida Musila na hrazení dostal trest „jen“ na čtyři zápasy, když stejnou stopku dostal i pardubický centr Adam Musil, který šel bratra mstít, a navrch si dvě utkání nezahraje ani David Musil, který se do odvety s Klimkem zapojil také.

Ujčík to ve zprávě zdůvodnil tím, že David Musil se na Klimka vrhl spolu se spoluhráčem Michalem Hrádkem a Adam Musil „přesilu“ ještě zvýšil na tři na jednoho. Nepomohlo ani to, že oba Musilové v situaci shodili rukavice, nedbali pokynů rozhodčích a snažili se Klimka udeřit do hlavy. Rána Davida Musila zlomila Klimkovi lícní kost.

U Klimka Ujčík poznamenal, že Davida Musila atakoval ze slepého úhlu, v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu a ve zranitelné pozici, přičemž Musilovu pozici nijak nezohlednil, naopak ji zneužil. A navíc fauloval za rozhodnutého stavu půl minuty před koncem třetí třetiny.

Podívejte se na incident mezi Klimkem a bratry Musilovými:

A za třetí Dědkovi vadí, že olomoucký útočník Rostislav Olesz dostal trest pouze na jedno utkání za úder do oblasti hlavy nebo krku pardubického Tomáše Urbana.

Ujčík přitom u Olesze vyjmenoval několik přitěžujících okolností: hráč byl v posledních dvou letech disciplinárně trestán, musel si být vědom, že Urban měl z důvodu ztráty stability a pádu na kolena jen minimální možnost se bránit.

Přesto se nesoustředil na to, aby Urbanovi ztížil rozehrát puk, ale chtěl ho záměrně zasáhnout tělem a dopustil, aby svým zákrokem „bezohledně ohrozil zdraví protihráče“.

I tak Olesz vynechá pouze jedno utkání a zaplatí pokutu ve výši 10 procent základní odměny.

„Ujčík je ostuda extraligy,“ napsal Dědek na sociální sítě. „Za dva zákeřné úmyslné fauly dal stopku dohromady pět zápasů (Klimek, Olesz), oběti Pardubic a jeho ochránci celkem šest zápasů (David a Adam Musilovi). Záměrně poškodil jak nás, tak tím znehodnocuje celou soutěž.“

Dodal, že Pardubice podají proti rozhodnutí odpor, a Klimkův atak na Davida Musila označil za likvidační: „Je to výsměch a zářez, Ujčík by měl rezignovat.“

Podívejte se na Oleszův zákrok:

Jedna věc je oprávněnost Dědkových argumentů, druhá styl vyjádření. Právě ostrost výroků přiměla k reakci ředitele extraligy Loukotu.

„Je absolutně nepřijatelné, aby pan Petr Dědek jakýmkoliv způsobem vytvářel tlak na rezignaci pana Viktora Ujčíka prostřednictvím médií v případě, kdy má účastník disciplinárního řízení možnost proti rozhodnutí předsedy komise podat odpor,“ řekl Loukota ČTK.

Ujčík pro sport.cz dodal, že ho Dědkova slova mrzí, nicméně že svědomí má čisté a rozhodně Pardubicím nechce škodit.

Nespokojenost klubů s Ujčíkovou prací jako předsedy disciplinární komise se v posledních letech pravidelně vrací. Paradoxní je, že když letos APK převzala řízení extraligy, měla možnost fungování změnit, ale dvanácti hlasy ze čtrnácti (jeden se zdržel, zbylý hlasující chyběl) zachovala stávající řád.

Disciplinární komise Disciplinární komise pracuje ve složení: předseda Viktor Ujčík, členové Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka.​ V poradním panelu předsedy jsou Jan Alinč a Vladimír Pešina.

Často diskutovaný je systém „bonzování“, oficiálně nazvaný „podávání podnětů“. Protože komise funguje tak, že pokud nějaký incident neřeší na základě informací ze zápisu utkání (viz Adam Musil a Olesz), řeší ho na základě toho, že některý z klubů podá podnět.

To je aktuálně případ Davida Musila (podnět Olomouce) a Klimka (podnět Pardubic).

Změna mohla nastat už loni v květnu, vedení svazu tehdy navrhlo, že podněty zruší, všechny sporné situace by komise rozebírala automaticky.

Jenže to by znamenalo, že si kluby za důslednější kontrolu a více pracovníků připlatí, tudíž jich deset hlasovalo pro zachování podnětů. Ještě si schválily, že podněty se výrazně prodraží.

Do té doby platilo, že klub mohl podat dva podněty bezplatně a každý další ho stál tři tisíce korun. Teď za každý třetí podnět zaplatí 15 tisíc, a to proto, aby se zamezilo těm neopodstatněným. Pro tuto variantu bylo jedenáct klubů.