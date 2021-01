Měli jsme na tři body, kroutil hlavou plzeňský obránce Čerešňák

I trenér Čihák si postěžoval, že o faulech se bavíte dnes a denně. Proč se to opakuje?

Nikdo nechce být vylučovaný. Ale každý jde do soubojů naplno, někdy vyletí hokejka, jindy to v přemíře snahy přeženete a strčíte ji tam, kam nemáte. Je určitě třeba si na to dávat pozor, mít větší disciplínu.

Těší vás alespoň to, že jste za stavu 1:2 ještě dokázali necelé tři minuty před koncem vyrovnat?



Neodehráli jsme určitě zlý zápas, bylo tam oproti těm minulým zlepšení. Měli jsme to dobře rozehrané, jenže pak při těch vyloučeních dvakrát inkasovali. Jsem rád, že jsme dokázali vyrovnat, jenže v prodloužení přišlo naše další vyloučení a Liberec v přesilovce rozhodl.

Berete alespoň ten jeden bod, nebo jste spíš zklamaný, když jste tak dlouho proti Liberci drželi těsný náskok?

Jsme rádi za každý bod, který získáme. Ale myslím, že dnes jsme měli na všechny tři. Vlastní nezodpovědností jsme se o ně připravili.

Trenéři mohli konečně nasadit kompletní čtyři útoky. Měli jste díky tomu i více sil?

Určitě ano, i když stále nám dva tři důležití hráči chybějí a pořád nejsme kompletní. Ale vrací se to pomalu do normálního režimu. Herně to zase z naší strany vypadá dobře, musíme se toho držet a věřit, že to brzy zlomíme.

Extraliga pokračuje v rychlém tempu, hned za dva dny vás čeká zápas ve Zlíně. Je dobře, že není moc času zabývat se porážkami a dívat se dopředu?

Má to své výhody i nevýhody. V tomhle tempu je méně času na regeneraci a na doléčení zranění. Ale má to zase výhodu, že porážku můžete rychle hodit za hlavu a soustředit se na to, abyste v dalším utkání získali tři body.