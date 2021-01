Hokejisté Kodýtek s Kaňákem podepsali v Plzni nové smlouvy

„Byly i jiné nabídky, ale rozhodl jsem se zůstat a věřím, že je to správný krok, který mě posune ještě dál,“ prohlásil Kodýtek, se 14 góly společně s Filipem Suchým aktuálně nejlepší střelec Škody.

„Jsem rád, že vedení i trenéři mi důvěřují. Vyrůstal jsem v Klatovech, ale v Plzni jsem od mládí, tady jsem poprvé nakoukl do extraligy a jsem rád, že budu dál pokračovat,“ přidal se Kaňák.

„Petr už nakoukl do národního týmu a vkládáme do něj velké naděje. Lukáš je zase jeden z našich nejlepších beků, co se týká kontroly puku. A oba mají při svém věku potenciál se dál posouvat,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Plzeň dnes potřebuje zabrat po třech porážkách v řadě, ta poslední přišla v neděli v prodloužení s Libercem. A Zlínu zároveň oplatit těsnou porážku 1:2 z půlky prosince.

„Herně to proti Liberci bylo dobré, od toho se musíme odrazit. Ale nesmíme faulovat, k tomu je třeba být i víc produktivní. Máme málo střel na branku, to je letos náš enormní problém,“ mínil trenér Škody Ladislav Čihák. Těší ho fakt, že už může sestavit čtyři kompletní útoky. „Můžeme to rozložit na víc lidí. Ale i tak nám pořád dost důležitých hráčů chybí,“ řekl kouč.