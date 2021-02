O čtyřku se ještě popereme, slíbil plzeňský bek Čerešňák

„Byl to náročný zápas, hodně času jsme strávili v našem obranném pásmu. Jsem moc rád za dva body, určitě ještě budou důležité. Pořád máme šanci na elitní čtyřku, to je povzbuzující. Ale potřebujeme na to teď navázat nějakou šňůrou výher,“ konstatoval osmadvacetiletý slovenský reprezentant Čerešňák.

Po dobrém úvodu jste přenechali aktivitu soupeři. Čím to?

Určitě za to může i ta absence zkušených hráčů. Máme šest teď zraněných kluků a všechno jsou to starší, ostřílení borci. Pro mladé kluky je to nová situace.

O to víc vám tahle vybojovaná výhra může psychicky pomoci?

Je tady spousta mladých hráčů, kteří nemají tolik zkušeností. Potřebujeme, aby se s pukem uklidnili, protože někdy to hrajeme hodně zbrkle. Psychika hraje velkou roli a určitě nám pomůže, že jsme urvali dva body. Snad si to přeneseme do dalších zápasů a ještě nějaké posbíráme.

Dnes jste měl na dresu kapitánské céčko, vnímal jste nějak novou roli?

Speciálně jsem to neprožíval, ale jsem za tu důvěru rád. Jinak to bylo normální. Jediný rozdíl, který jsem zaznamenal, bylo, že před a po zápase se jezdí za rozhodčími. A před nájezdy už jsem na to úplně zapomněl... (úsměv)

Na samostatný nájezd jste se nehlásil?

Ta možnost mi byla nabídnuta. Ale nechal jsem to na šikovnějších hráčích.

Zatrnulo vám, když jste byl v 54. minutě za stavu 3:3 vyloučený?

Bylo mi líto, že jsem tak krátce před koncem zápasu kluky oslabil. Ale chalani to oslabení zahráli skvěle, dokonce jsme tam dali tyčku. Jsem moc rád, že to takhle zvládli.

Další těžká chvíle přišla v prodloužení, kdy jste Liberci umožnili další přesilovku, tentokrát čtyři na tři.

Už jsem se tam únavou motal, že jsem se díval jen pod nohy. Byl jsem šťastný, že se nám pak nějak povedlo dostat puk do středního pásma a stihl jsem vystřídat. Se štěstím, ale i tuhle chvíli jsme ustáli, což se ukázalo jako rozhodující.



Pět kol do konce základní části vám na čtvrtý Liberec schází sedm bodů. Dá se to ještě dohnat?

Musíme body dál sbírat. V pátek máme Vítkovice a v neděli jedeme do Liberce, utkáme se s nimi za pár dnů znovu a bude to extrémně důležitý zápas. Pokud chceme ještě myslet na čtyřku, potřebujeme uspět. Nečeká nás nic lehkého, ale ještě to není ztracené a porveme se o to.