Do Třince jedeme vyhrát, hlásí pardubický brankář Vladař

9:05

Dočasnému brankáři pardubických hokejistů Danu Vladařovi je teprve dvacet tři let a na východ Čech přišel po půl roce bez ostré zátěže. Přesto může do kabiny přinést něco, co Pardubice již několik let zoufale potřebují. Sebevědomí.