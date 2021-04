Chci být pevnou součástí Dynama, předsevzal si útočník Anděl

Hokejové Pardubice jej ulovily loni v květnu jako příslib do budoucna. Bylo jasné, že Lukáši Andělovi nebude hned patřit pozice prvního centra, třiadvacetiletý útočník dostával prostor na pomezí třetího a čtvrtého útoku. Moc času porvat se o svou šanci ale nedostal. V loňské sezoně zvládl odehrát jen 28 utkání s bilancí 3+4, v tom posledním, 19. ledna doma s Vítkovicemi, se už v deváté minutě poroučel do kabiny s pochroumaným ramenem. Zranění jej nakonec vyřadilo do konce sezony.