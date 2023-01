Musíme hlavně vyhrávat osobní souboje, velí pardubický obránce Hrádek

Ukázat se bude jistě chtít i dnes, kdy Východočeši v 18 hodin rozehrají domácí zápas s Karlovými Vary.

ONLINE: Pardubice vs. Karlovy Vary podrobná reportáž od 18:00

„Přijede hodně bruslivý tým, který soupeři nedá nic zadarmo. Hraje dobře do těla, takže nás čeká hodně osobních soubojů, které musíme vyhrávat,“ velel Hrádek.

Dynamo se bude muset mít na pozoru, byť jsou Karlovy Vary v tabulce až na desátém místě a papírově je favorit jasný, byla to právě Energie, kdo Pardubicím 9. října v enteria areně uštědřil tehdy první extraligovou porážku v ročníku po základní hrací době (2:4).

„Doufám, že tentokrát Varům ten první zápas u nás oplatíme. A že zároveň navážeme na ten u nich, který jsme vyhráli (25. listopadu 4:1),“ přál si Hrádek.

Koffer poprvé jako soupeř

Ve zmíněném prvním vzájemném utkání se proti Dynamu prosadil útočník Tomáš Vondráček, který však od prosince patří právě Pardubicím. Opačným směrem za něj putoval mladý forvard Filip Koffer, který se tak vůbec poprvé v kariéře coby odchovanec Dynama proti němu postaví jako soupeř.

„Zatím jsem s ním v kontaktu nebyl, ale stoprocentně přijede a bude hodně namotivovaný. Každopádně doufám, že zvítězí naše strana,“ hecoval Hrádek na dálku kamaráda. O motivaci by ale v táboře Karlových Varů určitě nebyla nouze i bez Koffera. Západočeši zvítězili v posledních dvou utkáních v řadě (doma s Litvínovem a Boleslaví 3:0, respektive 4:1) a v Pardubicích mohou přidat třetí výhru v řadě. O to samé se však bude pokoušet i Dynamo, které na závěr roku porazilo doma Budějovice 4:1 a naposledy ve Vítkovicích bralo dva body za vítězství 3:2 po prodloužení poté, co otočilo z 0:2.

„První třetina ve Vítkovicích nebyla z naší strany vůbec dobrá. Další dvě už ale byly kvalitní, takže se určitě máme od čeho odrazit. Nesmíme nic podcenit, musíme zůstat u hry, která nás drží na vrchu tabulky,“ pobízel Hrádek.

Ve volném čase si rozhodně nemohl nechat ujít mistrovství světa juniorů, na kterém Češi v noci na dnešek hráli finále s Kanadou, vždyť ještě loni byl sám součástí stejného výběru.

„Spoustu kluků tam znám. Zápasy, které se hrály v rozumný čas, jsem viděl. Kluci odvedli parádní práci,“ smekl Hrádek, jenž v televizi kromě známých sledoval i svého šéfa Radima Rulíka. „Systémem to bylo docela podobné, ale detaily jsem neřešil. Zápasy sleduju čistě jako divák, takže na taktické věci jsem se tolik nezaměřoval,“ dodal.