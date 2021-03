Medailová naděje shořela na prach. V Pardubicích však převládají pozitiva

Sezona hokejistů Dynama Pardubice v číslech * Hrozivý začátek

Pardubice prohrály prvních osm zápasů základní části z deseti. Dvakrát z toho utrpěly porážku 1:7 – na ledě Liberce a Sparty. * Obrat s novými trenéry

V závěru listopadu 2020 Dynamo podesáté za posledních pět let vyměnilo trenéra. S Richardem Králem se však dostavily výsledky. * Rekordní šňůra

Ve druhé polovině prosince Pardubice vyhrály 8 zápasů v řadě. Vyrovnaly patnáct let starou sérii. * Posily z KHL

V lednu Dynamo nabušilo kádr před play off. Dorazili 3 hráči z KHL, gólman Konstantin Barulin, útočník Andrej Kosticyn a v první řadě útočník Tomáš Zohorna. * Produktivní útočník

Východočechům po letech vyšla sázka na zahraničního útočníka. Kanaďan Anthony Camara přicházel do Pardubic s nepěknou pověstí, se 43 body (25+18) v 52 zápasech včetně play off se stal nejproduktivnějším hráčem týmu a podepsal smlouvu na příští rok. * Přesilovky

Do play off Dynamo prošlo i díky početním výhodám. Po základní části bylo s úspěšností 22,09 % v přesilovkách třetím nejlepším týmem. * Zmařený talent

Stín na sezonu vrhá kauza Jana Mandáta, který si kvůli dopingu nezahraje hokej v Evropě 2 roky.