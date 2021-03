Pardubický kouč Král: Kosticyn a Barulin končí, další jména říct nemohu

„Většina trenérských výměn přichází právě v době, kdy se týmu nedaří, takže jsem neměl moc na výběr,“ říká Král v rozhovoru pro MF DNES.

Už je to skoro týden, co máte všechno za sebou. Jak sezonu nakonec hodnotíte? Je čtvrtfinálový konec neúspěchem, nebo je potřeba hledat pozitiva?

Všichni jsme věřili, že se Bolka dá přejít. 0:4 je hodně, kdyby to bylo třeba 2:4, tak by ten výsledek byl přijatelnější. Na druhou stranu takhle dopadly všechny série, takže si to musíme ještě pořádně zhodnotit. Asi se z toho dá vyčíst, že únava týmů, které pořád o něco hrály až do konce základní části třikrát týdně, byla rozhodující. Pro čtvrtfinalisty měla desetidenní pauza před startem série dost velký význam.

Absolvovali jste pohovory s hráči. Jaké byly?

Bavili jsme se jen s pár klukama, kteří hned odjížděli. Ptali jsme se spíš na jejich pocity, jak viděli sezonu, jak jsou spokojeni z týmového i individuálního pohledu. Zjišťovali jsme si věci pro kompletní analýzu, abychom se dokázali z této sezony poučit a byli příští rok lepší. Začátkem týdne máme ještě schůzku se zbytkem týmu.

Mezi prvními nejspíš byli Andrej Kosticyn a Konstantin Barulin. Jak hodnotíte jejich působení v Pardubicích?

Mluvili jsme jen s hráči, kteří u nás mají smlouvu na příští sezonu.

Ti dva tedy v Dynamu pokračovat nebudou?

Nebudou. Andrej odlítal v pátek ráno, Baru pak během soboty, jestli se nepletu.

Skočme na začátek vašeho působení u týmu. Přebírali jste ho v listopadu, kdy byl v další krizi. Pro vás to musela být výzva, čekala vás premiéra coby hlavního trenéra, ale neměl jste z toho přece jen trochu strach? Tlak musel být velký.

Nějaké obavy byly, ale na druhou stranu ode dna se nejlépe odráží. Pozitivní paradoxně bylo, že na stadionu nebyli diváci, protože když je tým dole a ještě na něj hvízdají lidé z tribuny, tak to ho sráží. Byli jsme toho ušetřeni a bylo to pro nás jednodušší, pro trenéry i pro hráče. Snažili jsme se klukům dodat hlavně sebevědomí, důvěru a trochu volnosti.

Trenéři říkají, že když přijdou k týmu v rozjeté sezoně, narychlo toho nejde moc změnit. Co nejzásadnějšího jste provedli vy? Povedl se vám hned první zápas s Třincem a pak už tým šlapal.

Hodně důležitá byla třetí třetina proti tomu Třinci, ve které se nám povedlo vyrovnat ze 3:6 na 6:6. V prodloužení jsme pak zápas otočili, a to proti týmu, který do té doby jenom vyhrával. Byl to obrovský impuls, začali jsme hrát víc aktivně, útočně, aby kluci byli na kotouči trochu víc, než tomu bylo do té doby. Jinak to bylo pořád stejné, začala se nám dařit oslabení, i když naopak vůbec nevycházela v play off.

Zanedlouho jste vyhráli osmkrát v řadě a nálada se hodně zlepšila. Jak velkou ťafku pak všemu zasadila dopingová kauza Jana Mandáta? V kabině se šermovalo testy na drogy, a najednou přišel pozitivní borec.

Taková věc žádnému týmu nepomůže. Honza pro nás v té době byl jeden z klíčových hráčů, takže to na nás mělo velký vliv. Začalo se o tom psát a spekulovat, nebylo to příjemné, ale zase ne natolik, aby nás to dostalo do nějaké krize. To, že jsme pak něco sem tam prohráli, tak to je naprosto normální. Žádný tým se něčemu takovému nevyhnul, i Třinec prohrál dost zápasů v řadě. Vždycky je tu nějaká sinusoida, i v Dynamu, ať už to bylo zraněními nebo tou věcí okolo Honzy.

Komunikovali jste s Mandátem nějak? Celou dobu tvrdil, že nic zakázaného neužil, a nakonec se ukázalo, že vám vlastně lhal.

Pak už jsme se o tom s ním nebavili. Nechtěl bych to teď rozebírat. Je to Honzova věc, určitě to bude ještě nějak řešit, odvolávat se nebo něco, takže já bych to za sebe v tuhle chvíli nechal uzavřené.

A můžete se ještě vyjádřit k vašemu údajnému konfliktu s Markem Ďalogou během čtvrtfinálové série? (Král jej po slovním napadení stáhl při čtvrtém zápase ze hry)

To je taky interní záležitost týmu. Něco tam proběhlo, nějak jsme se rozhodli, a to je asi tak všechno.

Pojďme na gólmany. V závěru základní části se dalo vyčíst, že jste hodně věřil Milanu Kloučkovi, který pak v play off odchytal všechny zápasy. Jak jeho výkony hodnotíte?

Určitě nezklamal. Bylo to jeho první play off a víceméně i celá sezona. Chytal velmi kvalitně, ve čtvrtfinále nám tam sice něco napadalo, ale to bylo spíš o dobrém tlaku Boleslavi na brankovišti. Jinak se s tím popral dobře. Jeho výkonnost stoupá, pořád je to mladý gólman, který se může zlepšovat.

Záda mu kryl zkušený Konstantin Barulin. Jak on se popral s rolí náhradníka?

Samozřejmě, že sem přijel s tím, že bude jednička. Je to gólman s velkou historií, takže i my jsme to tak předpokládali, jenže v některých zápasech jsme s jeho výkony nebyli úplně spokojeni a rozhodli jsme se pro Milana. Baru to nakonec přijal a vycházeli spolu v pohodě. Konstantin byl výborný zejména v rozehrávce, z toho by si Milan měl určitě něco vzít, protože to je možná trochu jeho slabina.

Jaký je aktuální program týmu, nastoupil hned na dovolenou, nebo vás ještě něco čeká?

V pátek jsme víceméně oficiálně ukončili sezonu. Něco jsme si řekli, do kabiny přišlo vedení, kluci odevzdali věci... Teď už dostanou volno a zhruba od půlky dubna se budou připravovat individuálně, začátkem května odstartuje letní příprava. Ta bude trvat zhruba nějakých devět týdnů.

Jména posil lze zveřejňovat až od 1. května, můžete tedy alespoň naznačit, jak moc budete zasahovat do složení kádru pro příští sezonu?

Někteří hráči už mají neoficiálně podepsáno někde jinde, takže to musíme řešit. Nějaká jména máme, ale musíte si počkat. Nemohu ani potvrdit, kdo u nás nebude pokračovat.

Dalším tématem jsou mladí hráči. Řada jich dostala prostor, jak jste s nimi spokojeni?

Věřím, že do budoucna to bude pro klub obrovské plus. Kluci samozřejmě udělali nějaké chyby a možná nám pak v tom čtvrtfinále chyběly nějaké zkušenosti, ale když jsme viděli, jak jsou schopni hrát, tak na nich určitě budeme moci v budoucnu stavět. V play off nám v obraně nastupovali tři mladíci a vepředu taky byli kluci, kteří by o tom před sezonou ani nepřemýšleli. Tohle je cesta, kdy se o tyto hráče mohou kluby za tři za čtyři roky opírat.

Hodně vám pomáhala i farma ve Vrchlabí.

Když vezmu obránce, tak Michal Hrádek strávil většinu času v Pardubicích, ale bude pokračovat v play off ve Vrchlabí, Martin Bučko tam odehrál 15 zápasů a zbytek u nás. Pomohlo to i Ondrovi Válovi, který ze začátku hrál spíš za Vrchlabí a pak kvalitně zvládl celé play off. Pro kluky je to plus, protože ve Vrchlabí mají prostor v prvních dvou lajnách, dvacet minut na zápas, a tady by nemuseli být ani na polovině. Spolupráce je to výborná, určitě v ní budeme chtít pokračovat. Máme za sebou první rok, takže bude potřeba ještě doladit detaily, ale pro kluky je pecka, když se mohou obehrát v první lize.