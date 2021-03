Urazili jsme hokejové štěstí, říká kapitán Pardubic. Pořád věří ve snový obrat

Jasně, že kapitán hokejového Dynama Jakub Nakládal nemohl po třetí čtvrtfinálové prohře s Boleslaví předstoupit před novináře se skloněnou hlavou a přiznat, že sezona je v tahu.



Nejspíš to ale je realita, Pardubice totiž vyjma předposledního vzájemného zápasu v letošní základní části neporazily Boleslav už přes tři roky. Po pondělní porážce 2:4 by to teď musely zvládnout čtyřikrát za sebou, během jediného týdne. Ve čtvrtfinále prohrávají 0:3 na zápasy...

„Máme sílu tu sérii otočit, určitě. Nebude to nic jednoduchého, ale prostě tomu věřím. V úterý vyhrajeme a uvidíme, co dál. Nikdo si ale nepřeje nic jiného, než to zvrátit a zahrát si sedmý zápas,“ představuje si Nakládal.



Ve třetí čtvrtfinálové bitvě byli Východočeši po většinu zápasu lepším týmem, klíčové ale byly opět přesilové hry, zatímco Boleslav využila tři, domácí ani jednu.

„Je to frustrující. Není příjemné, když tam soupeři v přesilovkách napadá všechno a nám nic. Nechci nijak snižovat kvalitu Mladé Boleslavi, ale víceméně to jen nahazuje od modré čáry na bránu. I když dnes výhody sehrála pěkně. Ale nemá cenu se v tom babrat,“ říká Nakládal.



Na vedení Boleslavi, která v sérii dosud s Dynamem ani jednou neprohrávala, dokázali domácí odpovědět dvakrát při vyrovnaném počtu hráčů, Boleslav musela těsné vedení strážit až samého konce zápasu, nakonec to celkem v pohodě zvládla. Na 4:2 zvyšoval při power play domácích Jakub Kotala.

Domácím nepomohly ani emoce v závěru, kdy musel předčasně do kabin zamířit nervózní Anthony Camara, jenž častoval rozhodčí hodně nepěknými slovy poté, co se mu nelíbil udělený dvouminutový trest. Příčinu pardubické ztráty však hledejte v prvních dvou čtvrtfinálových bitvách, ve kterých Středočeši vynulovali pardubické střelce a nabrali potřebné sebevědomí.



„Všechno to s tím souvisí. Ty první dva zápasy jsme úplně odevzdali, vůbec jsme nepředvedli výkon hodný play off. Dnes jsme na to doplatili, asi jsme trochu urazili hokejové štěstí,“ uvažuje kapitán Pardubic.

Teď ho bude Nakládalův tým potřebovat opravdu hodně, už zítra v 17 hodin bude odvracet první mečbol soupeře. A pak případně ještě tři další.