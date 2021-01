Roman před duelem s Vítkovicemi: Za vítězný gól koupím něco speciálního

„Bude to pro mě speciální,“ netají se forvard, jenž v extralize v minulosti za žádný jiný tým nenastoupil. „Proti Vítkovicím jsem hrál naposledy ještě s Porubou někdy v dorostu nebo v deváté třídě, těším se na to,“ dodává.

Pardubice vs. Vítkovice Online reportáž v úterý od 18 hodin

To už je minimálně šestnáct let, na žádnou velkou nostalgii ale rozhodně není čas. „Strávil jsem ve Vítkovicích podstatnou část kariéry, takže nemá cenu zastírat, že sleduji, jak hrají, a jsem v kontaktu s klukama z kabiny. Večer to ale půjde stranou,“ vyhlašuje Roman.

Ten se aktuálně soustředí výhradně na boj o co nejlepší pozici pro play off s Dynamem, spoluhráče se proti svému bývalému klubu chystá motivovat. „Ještě nad tím trochu zapřemýšlím, ale určitě něco v kabině vypíšu. Mohl bych třeba koupit něco speciálního tomu, kdo dá vítězný gól,“ slibuje Roman.

Olomouckého Rostislava Olesze (vlevo) stíhá Ondřej Roman z Pardubic.

Východočeši proti ostravskému celku nastoupí již potřetí v letošní sezoně, v obou dosavadních případech zvítězili. V prvním utkání na začátku prosince venku 5:1, ve druhém doma těsně před Vánoci 4:3.

Během svátečního duelu se prosadil Vladimír Svačina, pro kterého jistě bude dnešní bitva taktéž speciální. Nedávno se totiž s Dynamem rozloučil a zvolil právě návrat domů do Vítkovic, kde podepsal kontrakt do konce příští sezony.

Klouček chytá formu

Oba tábory tak zcela určitě budou mít o svém soupeři dostatek informací, rozdílovým faktorem by pak mohl být pardubický gólman Milan Klouček. V letošním roce nastoupil v pěti zápasech, tři z nich vyhrál a pochytal dohromady 169 střel. Inkasoval jen jedenáctkrát a začíná se profilovat jako jistota Pardubic.

Statistiky mu kazí nedávný šílený duel v Litvínově, který Dynamo prohrálo 0:5. Naposledy Klouček naopak zařídil výhru 2:1 na ledě českobudějovického Motoru.

„Milan nás naštěstí podržel,“ vyzdvihuje výkon spoluhráče v rozhovoru pro klubový web útočník Dynama Matěj Blümel.

Právě on byl jedním ze střelců nedělního střetnutí. V Budějovicích v 15. minutě nikým nehlídaný otevřel skóre po pohotové dorážce z pravého křídla.

„Kluci tu akci výborně rozehráli, po střele z mezikruží se ke mně odrazil puk a já už pak jen dorážel,“ usmívá se Blümel. Ten je nejproduktivnějším hráčem Dynama v poli. V letošním ročníku vstřelil již třináct branek, ke kterým přidal deset asistencí.

„Jsem hlavně moc rád za tříbodovou výhru v Budějovicích. V předchozích sedmi zápasech pětkrát bodovaly a mají velmi kvalitní tým. Těsný výsledek mluví za vše,“ říká.