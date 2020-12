Pardubice posilují, z Finska přichází reprezentační útočník Roman

„Ondřej Roman patřil dlouhodobě v extralize mezi produktivní hráče. Ve Vítkovicích byl tvůrcem hry, díky tomu si i řekl o zahraniční angažmá. Avizovali jsme, že usilujeme o posílení kádru, a když se objevila možnost domluvit se s Ondrou Romanem, tak jsme ji hned využili,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

„Je to tvořivý hráč do přesilových her, bude dalším vyztužením prvních tří útoků, ve kterých jsme se museli od začátku soutěže prát se zraněními nebo ukončením kariéry klíčových hráčů. Bude to další kamínek do mozaiky, kterou skládáme pro další období,“ doplnil Salfický.

Podle klubového webu nastoupí Roman za Pardubice poprvé v úterním domácím utkání proti Plzni. Zápas proti mateřským Vítkovicím o den dříve vynechá z administrativních důvodů.

Roman sehrál za Ilves 12 zápasů a připsal si čtyři body za gól a tři asistence. Finská liga byla kvůli koronaviru v uplynulých dvou týdnech přerušená a teď se opět rozjíždí. „Chtěli bychom Ondřejovi poděkovat za práci pro Ilves a popřát mu hodně štěstí do budoucna,“ uvedl sportovní ředitel Timo Koskela na klubovém webu.

Roman, který reprezentoval na listopadovém turnaji Karjala, má v extralize na kontě 442 zápasů a 295 bodů za 96 branek a 199 asistencí. Má za sebou také angažmá ve Spokane v juniorské WHL v letech 2006 až 2009.

V roce 2007 jej draftoval v pátém kole na 136. místě Dallas. V letech 2010 až 2012 hrál na jeho farmě v týmech Texas Stars v AHL a Idaho Steelheads v ECHL a po výměně na Floridu za San Antonio Rampage v AHL a Cincinnati Cyclones v ECHL.

Startu v NHL se Roman nedočkal, poté hrál tři roky za Vítkovice. Sezonu 2015/16 strávil v KHL v Jekatěrinburgu a pak se znovu vrátil do Vítkovic.