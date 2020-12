Kousal se vrací k Pardubicím. Závažnost přestupku je nejasná, píše Dědek

Robert Kousal se vrací do týmu. Orientační výsledky nasvědčují, že nespáchal trestný čin ale přestupek. Ctíme presumpci neviny do rozhodnutí. Nebudeme dál čekat, protože vzhledem k okolnostem případu je závažnost přestupku nejasná. Je na trenérech @HCPCE, kdy ho nasadí do zápasu.