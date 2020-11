Pardubický hokejový útočník Kousal řídil pod vlivem kokainu, ukázal test

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů MF DNES Kousala zastavila dopravní hlídka v úterý kolem 13. hodiny v katastru obce Staré Hradiště. Policisté provedli u hokejisty, který si zahrál i KHL, test na drogy, a ten se ukázal jako pozitivní.

„Mohu potvrdit, že muž ročník 1990 měl při orientačním test pozitivitu na kokain. Muž byl podroben dalšímu vyšetření biologického materiálu. Jeho výsledky policie zatím známy nejsou,“ sdělila policejní mluvčí Markéta Janovská.



Už ve středu ráno Kousalovo auto v době ranního tréninku před arénou nestálo. Majitel klubu Petr Dědek zatím nechce případ blíže komentovat. Prý má o něm informace pouze z druhé ruky.

„Nechci tady dělat nějaké závěry. Podívejte se, jak to bylo s premiérem Nečasem. Všichni ho dopředu odsoudili a pak se u soudu ukázalo, že nic neudělal. Musíme ctít presumpci neviny. Pokud ovšem dostanu do ruky papír, že ten a ten hokejista bral drogy, tak ho nemilosrdně na hodinu vyhodím a je mi úplně jedno, jak se ten hráč jmenuje, jestli to je Kousal nebo někdo jiný,“ uvedl pro MF DNES Petr Dědek.

Drogy a alkohol se klubu nevyhýbaly

Faktem je, že zdaleka nejde o první podobný případ v Dynamu. Podle zdrojů z řad policie mají hokejisté velmi špatnou pověst.

„Test na drogy se u normální silniční kontroly dělá výjimečně, ovšem pokud zastavíme specifické auto se specifickou posádkou, okamžitě ho provádíme,“ uvedl jeden z pardubických policistů, který nechce být v této souvislosti jmenován.

Že testy na drogy policisté u hokejistů nešetří, dokazuje případ i dnešního asistenta trenéra a bývalého skvělého obránce Petra Čáslavy. U něj se při jízdě našly stopy kokainu. Ten se do průšvihu dostal v roce 2018, kdy se mu kvůli drogám rozpadlo i manželství.

„Ano, řešil jsem svoje problémy takhle blbě. Každopádně mi to hodně věcí zkomplikovalo. Mně i rodině,“ uvedl loni pro deník Sport.

„Sem tam nějaká house párty, pozvání na večírek jen pro určitý okruh lidí, vyloženě privátní akce. A přesně na takových akcích jsou tyhle věci lehce k dostání,“ vzpomínal Čáslava, kde všude kokain šňupal.

Další eskapády předvedli v posledních letech hokejisté pod vlivem alkoholu. A i tady je seznam poměrně slušný. Tak například v lednu 2019 bývalý reprezentační gólman a někdejší trenér brankářů pardubického Dynama Adam Svoboda boural nedaleko Přelouče.

Policisté u něj zjistili alkohol a těžko říct jaký vliv měla nehoda a následný vyhazov od hokeje na jeho pozdější sebevraždu.

Známý byl i případ, kdy obránce Branislava Mezeie se na jaře 2011 po vypadnutí z play-off na rozloučení se sezonou upravil natolik, že se v hluboké noci naboural do cizího bytu. V činžáku na Dukle si spletl patro. Další bývalý obránce Jiří Vašíček ujížděl zase v noci policejní hlídce a pak se před ní schovával ve křoví.



Hokejový klub Dynamo Pardubice nyní nezažívá právě povedené období. Tým i pod novým majitelem Petrem Dědkem na začátku sezony putuje od porážky k porážce a ne a ne ukončit mnohaletou bídu. Nyní do toho přichází zpráva, která atmosféru v organizaci rozhodně nevylepší.