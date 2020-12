Případ Kousal a omamné látky uzavřen. Hokejista dostal pokutu za dopravní přestupek

„K dnešnímu dni bylo s Robertem ukončeno správní řízení ve věci podezření z řízení pod vlivem omamných látek. Toto podezření se vůbec nepotvrdilo a Robert obdržel pouze pokutu 500 Kč za porušení dopravních předpisů,“ potvrdil sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický na klubovém webu.

„Na základě tohoto zjištění klub HC Dynamo Pardubice i nadále počítá se službami Roberta Kousala a považuje celou věc za ukončenou,“ stojí dále v prohlášení klubu.

Informaci přinesl na svém twitterovém účtu i majitel Dynama Pardubice Petr Dědek.



Petr Dědek @PetrDedekDDreal Dobrá zpráva pro Roberta Kousala a pro @HCPCE. Správní řízení s Robertem je dneškem uzavřené. Výsledkem celého případu a velké mediální kauzy je pokuta 500 Kč za porušení dopravních předpisů. @telhcz oblíbit odpovědět

Kousalova kauza se táhla už od 13. listopadu. Třicetiletého forvarda Pardubic během jízdy zastavila hlídka Policie České republiky ve Starém Hradišti. Na místě provedla orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. První výsledek i podle policistů naznačil, že měl požít kokain.

To se nakonec nepotvrdilo, neboť testy na drogy vykazují určitou chybovost. Krevní rozbor však ukázal, že měl v krvi stopy THC. „Policie ví, že jsou chybové, což se nejspíš stalo i v tomto případě,“ řekla už během listopadu policejní mluvčí Markéta Janovská.



Kousal byl následně až do odvolání vyřazen z kádru, k němuž se vrátil 2. prosince potom, co byl jeho případ předán do správního řízení. Klub až nyní potvrdil, že jeho případ je uzavřený.

Redakce iDnes.cz požádala majitele klubu Petra Dědka o obšírnější vyjádření jak k výsledkům kauzy, tak i vysvětlení údajného stopového množství THC v Kousalově krvi. „Nebudu se k tomu dál vyjadřovat, pro mě je to uzavřená věc. Očekávám omluvy od novinářů za to, jak Roberta vláčeli po novinách. Víc k tomu nechci říkat, je mi z toho špatně,“ řekl Dědek.