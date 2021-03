Facka pro Olomouc: hokejisté se netrefili, zato Irgl si návrat osladil gólem

Irgl je vítkovická legenda, s hokejem procestoval svět, ale mnohokrát už dříve opakoval, že ovace, jaké mu opakovaně připravili fanoušci v Olomouci, byly i pro něj výjimečné. A tak není divu, že by si je chtěl připomenout. „Těšil jsem se sem. Ale kdyby tu byli ti diváci, bylo by to o to emotivnější,“ zopakoval.

Takto ho alespoň uspokojil výkon proti bývalým spoluhráčům, na kterém se sám podílel gólem, když mu Mikyska nezištně přihrál. „Miky už mohl střílet, ale ještě jsem na něj huknul. A když jsem střílel, Braňo nic neviděl,“ mínil a pokračoval: „Od začátku zápasu jsme hráli to, co bychom chtěli. Soupeře jsme pořádně do ničeho nepustili.“ Jen aby znovu zažil kulisu plecharény, nezbude mu nejspíš než pokračovat a přijet příští sezonu. „To nevím, to je strašně daleko,“ krčil rameny Irgl.

„Budeš, Zbyňo, ty jsi nesmrtelný,“ smál se opodál stojící Zdeněk Moták.

Víc důvodů k dobré náladě ale olomoucký trenér neměl. Při posledním domácím utkání v základní části byli kohouti bezbranní i bezradní jako kuřata. „Z naší strany bída. Podali jsme špatný výkon. Byli jsme pomalejší, slabší v soubojích. Nedůslednost i nekázeň v obranné hře byla viditelná. Góly dávali po našich ztrátách, kdy jsme jim kotouče dali. Dostali jsme špatné góly, na které jsme nedokázali reagovat. Na poměr střel byl zápas asi vyrovnaný, ale na proměněné šance ne,“ komentoval Moták.

Jako špatný signál před play off ale bezzubou porážku nevnímá. „Play off je jiné,“ věří.

Kohouti i před posledním kolem nemají jasného soupeře v předkole. Po porážce Hradce Králové s Plzní to aktuálně vypadá právě na Západočechy. Už zase. „Byl by to paradox, kdybychom třikrát v play off po sobě hráli s Plzní. To by bylo zajímavé, jako by pro nás už nebyl jiný soupeř. Klidně se může stát, že můžeme jet znovu do Plzně. Těžko říct,“ přemítá kouč.

Navíc Mora na ledě indiánů také uzavře základní část, může to tedy být pro oba týmy rovnou generálka na předkolo. „Jsem rád, že tam jedeme, je to nepříjemný soupeř, důrazný, kvalitní. Lepší než hrát doma s Budějovicemi, kterým o nic nejde. To už bude jako play off,“ těší se olomoucký obránce Jiří Ondrušek. Kromě aktuálně páté Plzně ještě mohou Hanáci při souhře okolností narazit na aktuálně čtvrtý Liberec či šestý Hradec Králové. Ten hraje v Karlových Varech, Severočeši zase ve Vítkovicích.

Plzeň - Olomouc V neděli od 17.20 hodin online

„Mně je to jedno. Nemůžeme si vybírat. Soupeři jsou kvalitní, nám to letos moc nejde. Ať dostaneme kohokoliv, budeme outsideři. Nemáme co ztratit a zkusíme překvapit,“ má jasno Ondrušek.

Soupeře ovlivní i samotní Hanáci svým výkonem v posledním kole, které začíná v neděli v 17.20. „Nebudeme kalkulovat, jedeme do Plzně s tím, že chceme uspět, a jak to bude, nevíme. Od pondělka se budeme chtít co nejlépe připravit, abychom v předkole play off uspěli. Pakliže však podáme takový výkon, nemáme šanci,“ připomněl nula gólů do sítě Vítkovic Moták.