Dva góly v jednom oslabení? To se mi ještě nestalo, zářil Tomášek

„To se mi ještě nestalo. Dva góly ve stejném oslabení rozhodly. Jsem za to rád. Od nás to bylo potom dobře pohlídané. Čekalo se na první gól a tyhle byly klíčové,“ těšilo 23letého centra Tomáška, který vítězství 4:0 režíroval ještě asistencí. Pro změnu v přesilové hře.

Zapomněla na vás Olomouc?

To je otázka na ně. První akce byla výborná od Honzy Buchteleho, jeli jsme dva na jednoho. Krásně mi nahrál. Při druhém gólu jsem se zapomněl spíš já. Ztratil jsem hokejku, musel jsem si ji sebrat, oni udělali chybu na naší modré, otočilo se to. Ale zase taková šance to nebyla. Opřel jsem se do toho. Možná to bylo lehce tečované, možná to Konrád podcenil. Letělo to docela dobře, ale chtěl jsem puk dostat jen na bránu.

Roste z vás specialista na oslabení?

Ve Finsku jsem je nehrál, tam byli specialisti vynikající. Musel jsem vzít roli, jakou mi dali. Ne že by tady na mně oslabení stála, máme výborné hráče na oslabení, ale Uwe Krupp říkal, že s tím mám počítat, abych to zvládal na buly. Nešli jsme do toho s tím: Pojďme dát góly! Ale měli bychom být v ohrožení, že gól můžeme dát. A pak se přesilovka hraje hůř, když soupeř ví, že dva můžou vystartovat a dát gól. Je to plus a zlomilo to zápas.

Vaše góly Olomouc paralyzovaly. Pak už se na nic nezmohla.

Jo, pak už to bylo od nás velmi zkušené, bez problémů. Olomouc dělala daleko víc chyb. Míč byl na její straně, oni musí a z toho pramení víc chyb.

Pozice prvního centra vám sedí, že?

Sedí, komu by neseděla. Je to zodpovědnost, ale přišel jsem s tím, že si chci tuhle roli vybojovat. Máme takovou sílu, že zápasy rozhodne pokaždé jiná lajna. Furt se mluví o prvním útoku, ale zase takovou důležitost bych mu nepřikládal. Jsou tam přesilovky, oslabení, hrajete proti top lajnám soupeře, musíte to zvládnout, ale síla našeho týmu je ve všech lajnách a to je velké plus.

Očima trenéra Uweho Kruppa „Vstřelit dvě branky v oslabení se nestává tak často a samozřejmě to byl rozhodující moment utkání. David Tomášek je důležitou částí našeho týmu a podává na pozici centra skvělé výkony. Důležitá byla také další branka v přesilové hře na 3:0, po níž jsme získali sebevědomí. Olomouc poté musela otevřít hru, což nám dávalo více prostoru v útočné třetině. Odehráli jsme dobré utkání, které nám vyhrály naše speciální formace."

Osmé vítězství v řadě to potvrzuje.

Psychicky je to vynikající. Osm výher, člověk to chce udržet. Je to na nás vidět. Nepanikaříme. Možná na nás ze začátku vlítli, to jsme čekali, ustáli jsme to. Venku je to specifická hra, doma hrajeme zase trošku jinak. Vítězná série je super, ale zároveň se může otočit na druhou stranu. Musíme být pokorní a pracovat dál.



Zvlášť když vás teď čeká série těžkých zápasů.

Určitě, naše vlna nám ty zápasy nevyhraje, že si řekneme, že máme teď super psychiku a porazí se soupeři sami. Musíme respektovat jejich kvalitu, která tam je. Ale zároveň musíme tuhle vlnu využít v náš prospěch, psychické plus, věřit si a být trpěliví. Jedině dobře pro nás, že jdeme do těchto zápasů s takovou sérií.

Už jste ve Spartě aklimatizoval?

Ze začátku to bylo o zvyku. Hraje se tady zase jiný hokej, chvíli jsem se hledal. Body jsem více méně neřešil, oni pak přijdou samy. Jak jsem říkal: Jsou tady čtyři útoky a každý to umí vzít na sebe. Je to spíš o tom najít si svou práci, hrát svůj nejlepší hokej a pomoct týmu.

To se vám daří. Ještě jste ve Spartě neprohrál.

To jsem samozřejmě rád, ale nemyslím si, že můj příchod měl takový efekt. Nějak si to sedlo. Těší mě, že jsem nepřišel a nezačalo se prohrávat, to bych se trápil, jestli za to nemůžu. Takhle je to paráda.