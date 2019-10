Olomoucký průšvih v přesilové hře. Položilo nás to, kývl trenér

Centr David Tomášek se trefil za 98 vteřin dvakrát. Nevídané. „To se mi ještě nastalo, abych dal dva góly ve stejném oslabení,“ usmíval se. „Rozhodlo to zápas. Pak jsme to dobře pohlídali.“

A přidali další trefy.

Olomouc - Sparta 0:4.

Bez pochyb.

Přitom Mora začala lépe, první třetina jí patřila, hrála rychle a s chutí, jenže průšvih v přesilové hře ji totálně paralyzoval. Od té doby nebyla schopná už ničeho. „V první třetině jsme začali dobře, měli jsme pohyb, vytvořili jsme si šance. Ale čtyřminutovou přesilovkou jsme si prohráli zápas,“ nechápal trenér kohoutů Jan Tomajko. „Položilo nás to. Místo toho, abychom zápas rozhodli, jsme ho v přesilové hře prohráli. Pak to byla křeč.“

Absolutní. Že Olomouc nedá gól, s tím už musí její fanoušci letos tak nějak počítat. Z posledních šesti zápasů se jí to přihodilo počtvrté a se 24 brankami má nejslabší ofenzivu v extralize, ale že neuvidí srdnaté Hanáky hrát ani svou fyzickou hru?

To už je příliš. Chyběly srážky, emoce, víra ve své schopnosti.

A těch zkažených přihrávek...

„Nejsme spokojení s tím, jak jsme se prezentovali. Musíme se zlepšit,“ zdůraznil Tomajko po šesté prohře z posledních sedmi zápasů. Částečně za to může rozsáhlá marodka v ofenzivě. Především siloví útočníci Knotek se Strapáčem by byli cítit. „Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ani jsme se nesráželi,“ štvalo Tomajka.

Bezkontaktní hokej kohoutů namlsané Spartě vyhovoval. V poklidu si pohlídala osmou výhru v řadě, pošesté se vracela z Olomouce se všemi body. „Bylo důležité zůstat ve hře po první třetině. Vstřelit dvě branky v oslabení se nestává tak často a samozřejmě to byl rozhodující moment,“ souhlasil sparťanský kouč Uwe Krupp.

David Tomášek ze Sparty sklízí od spoluhráčů gratulace za gól proti Olomouci.

Jeho mančaft připomíná nyní mašinu. Ve třetí třetině už to byla exhibice; přihrávky navíc do prázdné branky. Od většího přídělu ochránily Olomouc ještě dvě tyče a brankář Jan Lukáš, který po třetí trefě vystřídal Branislava Konráda, jenž neměl svůj den. S prvním zásahem Tomáška v oslabení ještě nemohl dělat nic. Buchtele pláchl, táhl přečíslení dva na jednoho a předložil puk parťákovi před odkrytou klec.

Marně se Konrád v letu natahoval po puku, který mu po ledě projel pod rukou. „Honza Buchtele mi krásně nahrál,“ ocenil Tomášek.

Jenže při druhém zásahu Konrád neucpal bližší tyčku a Tomášek ho z úhlu načapal. „Zapomněl jsem se v pásmu, ztratil jsem hokejku, musel jsem si ji sebrat. Zase taková šance to nebyla. Opřel jsem se do toho, možná to bylo lehce tečované, Konrád to asi podcenil. Chtěl jsem puk dostat jen na bránu,“ popisoval hrdina zápasu, jenž ke dvěma gólům ještě přidal skvostnou asistenci na třetí zásah Řepíkovi.

Olomouc vs. Vítkovice Online reportáž v neděli od 17 hodin

Konrád znovu nepůsobil jistě a Lukáš si oblékl výstroj.

Ale problém Mory nevězel a nevězí v brankáři. Hra dopředu skřípe.

V pátek bylo špatně úplně všechno.

Kohouti musí v neděli opět před svým publikem proti Vítkovicím předvést jiný level. A dát si pozor na přesilovky. I na ty svoje.