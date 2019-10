Gól, který rozesmál sparťany. Ale i takové chceme, je spokojený Rousek

Sparta zažila znovu bídnou první třetinu. Po vydřeném vítězství nad Pardubicemi ji tentokrát zkraje zápasu pražila karlovarská Energie, přímý konkurent v tabulce. Západočeši vedli 1:0, jenže po první přestávce přebral veškerou iniciativu domácí celek.

„Vše se markantně změnilo a my jsme začali hrát mnohem lépe,“ vyprávěl Lukáš Rousek, společně s Milanem Jurčinou dvougólový střelec Sparty. Ta se výhrou posunula na třetí příčku extraligové tabulky.

Zazněl v kabině o pauze velký řev?

Tak bych to ani nenazval, spíš my sami hráči jsme si k tomu něco řekli, zejména ti starší a kapitán. Zamíchali jsme navíc ještě trochu sestavou a myslím, že nás to nakoplo.



Sparťanský obrat odstartoval šťastný gól Milana Jurčiny, jehož střela se odrazila od několika karlovarských hráčů. Takovou šmudlu jste možná potřebovali, že?

Určitě jsme to potřebovali. Najednou jsme zlepšili náš pohyb o několik úrovní, ten gól k tomu nás nakopl ještě víc. Pak jsme to už sehráli tak, jak jsme to sehráli.



Vy sám jste měl první velkou šanci, kdy jste obkroužil branku, ale ještě to nevyšlo. Proč?

Nejdřív jsem to chtěl zasunout, ale pak jsem tam viděl Řeku (Roberta Říčku) dobře postaveného na volej. Chtěl jsem mu to postrčit, ale dal jsem mu to asi pozdě. Přijel k němu hráč a zablokoval mu hokejku, měl jsem to vzít na sebe.

Nakonec vás to mrzet nemusí, spadlo vám to tam dvakrát.

A jsem za to rád.

Stejně se činil i urostlý Jurčina, který je přitom v týmu na jinou práci, než jsou góly. Co na poslední posilu zatím říkáte?

Je bojovný a už na tréninku jsme viděli, že střelu má dobrou. Ten jeho druhý gól to jen potvrdil. Krásná střela.

Jeho zmíněný první zásah ale byl z kategorie velešťastných.

Taky jsme se tomu s kluky zasmáli, podle mě ani sám Milan nevěděl, jak mu to tam spadlo. Zjistil to možná až ze záznamu na kostce společně s námi. Ale jsme rádi, že to tam padlo.

Sparta vyhrála posedmé za sebou. Cítíte, že už všechno šlape tak, jak má?

Můžu říct, že se naše hra pořád zlepšuje. Ale také je ještě na čem pracovat, není to stále přesně to, co bychom si představovali. Každým zápasem je to ale lepší a lepší. Ale povedenější sérii jsem v áčku ještě nezažil.