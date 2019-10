Hokejová Olomouc jak ji neznáte: 20 střel, 4 góly. Sílí už?

Po čtyřech zápasech, ve kterých se kohouti zmohli na jediný zásah. To se pak nedivte, že čtveřice zkušených útočníků křepčila. „Je to velká úleva,“ kývl Olesz.

Do zítřejšího domácího šlágru se Spartou tak půjde Mora s posíleným sebevědomím. Trenér Zbyněk Moták mluvil v počínající krizi o tom, že třicet střel na branku za zápas je možná málo.

Leč v Litvínově to byla Olomouc, jak ji neznáte: 20 střel, čtyři góly! Nebývale produktivní. Přitom první střelecký pokus vyslali Hanáci až v osmnácté minutě. „Špatně se to hodnotí. Oba týmy měly za sebou několik proher. Není to na krásu. Důležité jsou body do tabulky a vítězství týmu,“ pravil Olesz.

„Ubojovaný zápas. Vstřelili jsme ale čtyři branky, to je pro nás skvělá zpráva,“ zaradoval se Moták.

Ale jsou i špatné zprávy. Především alarmující počet zraněných útočníků: Knotek, Ostřížek, Strapáč, Laš, Káňa, Handl. Zadák Tomáš Valenta tak musel vypomoct na křídle čtvrté lajny.

„Už tam trénoval v týdnu. Věděl, do čeho jde. Má útočné choutky, takže to pro něj nebyl problém,“ usmál se Olesz.

Galvas se ve Finsku chytil V létě opustil hokejovou Olomouc nadaný bek Jakub Galvas, rozhodl se rozvíjet v klubu Mikkelin Jukurit. „Pro mě je zklamání, že hráč šestého mužstva české extraligy jde do čtrnáctého mužstva finské ligy,“ nechal se slyšet olomoucký kouč Zdeněk Moták. Nevypadá to však jako krok vedle. Ve finské lize má ve 14 duelech bilanci 1+8. Patří mezi nejproduktivnější hráče Jukuritu, s ice timem 21:56 je navrch nejvytěžovanější z týmu. Také si zvyká na větší tréninkovou dřinu. „Oproti Olomouci máme před každým tréninkem delší rozcvičky. Většinou běháme dvacet minut před tréninkem,“ vylíčil Galvas pro web hokej.cz.

Olomouc je v extralize devátá. Cítí, že ve hře má značné rezervy. „Začali jsme dobře, pak nás zápas na Kladně dal zbytečně moc psychicky dolů,“ připomíná osmatřicetiletý kanonýr Irgl bolestivou porážku 3:4 v prodloužení, ač kohouti vedli 3:0. Nejde jen o střílení gólů.

„Na všechno se strašně nadřeme a potom nemáme sílu do koncovky,“ popsal potíže Irgl.

Kapitán Martin Vyrůbalík souhlasí. „Přijde mi, že nemáme sílu v útočném pásmu někoho přejet, dostat do přečíslení. Není to jen o gólech, ač to tak vypadá.“

A není to jen o útočnících, ač to tak vypadá. Potřebovali by větší podporu beků, přesnější puky do jízdy. Ukazuje se, jak moc byl prospěšný mládenec Jakub Galvas, jenž se po sezoně k olomoucké trudomyslnosti vydal do Finska.

„Ve finální fázi jsme ale hlavně dělali špatná rozhodnutí. Místo toho, abychom to hodili na bránu, ještě přihráváme,“ všiml si Irgl.

Pětizápasová šňůra nezdarů ovšem Olomouckým také ukázala – nebo spíše potvrdila – že jsou dobrá parta, která drží spolu, i když se zrovna nedaří. „V kabině byla frustrace, že nedáváme góly, ale parta drží. Není to tak, že by někdo na někoho křičel,“ zmínil Irgl.

„Jsme semknutí. Řvát na sebe by v tomhle případě nepomohlo,“ doplnil Vyrůbalík.

Bude se teď semknuté partě dýchat zase lépe?