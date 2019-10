Pekr zpátky v Olomouci: Extraliga je má priorita. Jedno kde

„Vzpomínky byly. Jak nás lidi hnali a tleskali, osvěžilo mi to nejen postupovou sezonu, ale ty časy, kdy jsem tu hrál,“ přiznal po obnovené premiéře Pekr, který v Olomouci odehrál šest sezon.

Bylo to v dobách, kdy Hanáci patřili mezi prvoligový nadprůměr a stále pomalu stoupali vzhůru. Rodák z nedalekého Uničova tenkrát uměl nastřílet i 31 gólů za sezonu a překonat tento počin se mu podařilo o jeden zásah až loni v Dukle Jihlava, kde i nyní platí za tahouna ofenzivy.

Za kohouty naposledy nastupoval na jaře 2016, ve čtvrtfinále proti Plzni trefil vítězným gólem na 2:1 jedinou výhru Hanáků v sérii. V dalších sezonách působil v Třebíči, na Kladně, kde si zahrál s Jaromírem Jágrem, a poslední dvě sezony je na Vysočině.

Vybudoval si pověst produktivního prvoligového hráče, vždyť loni nasbíral i v součtu s play off pozoruhodných šedesát bodů (36+24). „Střílelo mi to a čekal jsem, že by mohla přijít šance z extraligy. Letos to byl blesk z čistého nebe. Ale pořád jsem doufal a věřil. Neřešil jsem kde, to mi bylo jedno, ale extraliga je pro mě priorita,“ vypráví.

Útočné řady Olomouce klátí zranění, a proto v nouzi zavolala dávnou oporu na pomoc. „Matěj je i jejich hráč a dávají nám ho každý rok na hostování zdarma. Takže v rámci dobrých vztahů a vzhledem k historii hostování jsme vyhověli,“ vysvětlil pro klubový web jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

Druhý den ráno Pekr na vrátnici pozdravil staré známé, zavtipkoval s kustodem Petrem Přecechtěl a ohlásil se na tréninku. Hned večer nastoupil ve třetí lajně s Burianem a Nahodilem proti Hradci Králové. Byl to však neradostný návrat s porážkou 0:2. „Mrzí to, všichni chtěli vyhrát, nejen já. Hráli jsme spolu poprvé, nebylo to bůhví co, ale postupem času jsme si tam i nahráli víckrát než jednou. Byla tam jedna gólová šance, ale neproměnili jsme to. Dostali jsme první gól, takže spokojenost úplně není,“ litoval.

Možná ani netušil, jak nabitý program ho bude čekat. O den později slavil s Duklou vítězství v horáckém derby v Třebíči a odtud zamířil do Litvínova, kde pomohl Olomouci ve svém třetím zápasu během tří dnů ukončit výhrou 4:3 šňůru porážek.

V pondělí Dukle chyběl při nečekané porážce v Kadani, ale ve středu jí to vynahradil, když gólem a asistencí režíroval hubenou výhru 2:1 nad Ústím nad Labem.

Jestli pojede v podobně zběsilém rytmu i v dalších týdnech zatím sám netuší. „To ukáže čas. Nevím, jak dlouho se v Olomouci zdržím. Snad ale nějaký zápas ještě odehraju,“ rád by Pekr rozšířil svou sbírku 35 extraligových startů a čtyř tref.

Na další šanci si počká, v pátek proti Spartě (18.00) nejspíš hrát nebude.