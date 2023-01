Boxerský ring, či led? Zápas měl parametry play off, říkal olomoucký kouč

Psala se osmá minuta, když během komerční přestávky shodili rukavice olomoucký Škůrek a hostující Bitten a své názory si demonstrovali pěstmi.

Rozhodčí nakonec v první třetině rozdali celkem devět trestů, i proto se úvodní dějství hrálo přesně tři čtvrtě hodiny. Po závěrečné siréně byl výčet vyloučení následující: patnáct dvouminutových trestů, šest pětiminutových.

Šťastnější nakonec byli olomoučtí boxeři. Po pátečním výprasku 1:8 odpověděli nejlépe, jak mohli. Plzeň porazili 3:2 a posunuli se na pátou příčku extraligové tabulky.

„Zápas měl parametry play off. Oba týmy věděly, že to bude o soubojích. Kluky jsme na to připravovali, věděli jsme, že musíme být odolní. Po pátečním zápase bylo jasné, s jakou vervou a s jakou odvahou musíme před domácí publikum nastoupit,“ hodnotil olomoucký trenér Boris Žabka. „Na každý zápas jsme připravení, nabádáme kluky, aby hráli do těla. Rozhodčí nás hodně vylučovali. Asi to tedy všechno fauly byly,“ reagoval plzeňský kouč Petr Kořínek.

Kromě Škůrka se pobil i explzeňský Pavel Musil či Silvestr Kusko. Zejména zmiňovaná bitka Škůrka s Bittenem plechárnu rozproudila, třebaže si na olomoucký zimák po pátečním debaklu našlo cestu „jen“ 4 019 diváků, což byla třetí nejnižší domácí návštěva kohoutů v letošní sezoně. „V extralize se ví, kteří hráči bitky vyhledávají. Bitten má takové jméno, že se rád porve. Škůrek mu ale ukázal, že mezi sebou máme takové kluky taky. Nás to nastartovalo, výborně se nás zastal,“ povídal k šarvátce útočník Jan Káňa, jenž zapsal dvě asistence.

Podobně divoký zápas hrála Mora na konci listopadu, tehdy v duelu s Hradcem rozdali sudí v poslední třetině hned deset pětiminutových trestů za rvačky. Olomouc nakonec v tom včerejším zápase využila dvě přesilovky, což byl stavební kámen pro tříbodovou výhru. Poprvé rozradostnil domácí publikum v sedmé minutě Nahodil.

Nepovedenou střelu Karla Pláška sice netrefil tak, jak by chtěl, možná i proto ale skákavý puk proskotačil za záda hostujícího Pavláta.

„Je vidět, že parta je výborná. V podobném zápase, jako byl ten páteční, není jednoduché naskočit zpátky. Velké díky chlapcům, Plzeň byla těžký soupeř,“ chválil Žabka.

Nemusel jsem čekat čtyři roky!

Domácí kouč mohl chválit především třiadvacetiletého beka Lukáše Mareše, který svým prvním extraligovým gólem v kariéře ve 30. minutě znovu vrátil Hanáky do vedení. „Byl to kotouč nahozený od modré čáry, sklepl jsem si ho na hokejku, trochu se mi vrtěl, bouchl jsem do něj a snažil se mířit nahoru. To se povedlo,“ lebedil si Mareš.

Jeho tvrdý projektil zaplul přímo do vzdálenějšího vinglu. „Trefa mi udělal velkou radost, ale raději jsem za tři body. Jsem rád, že mi to tam spadlo, alespoň jsem na gól nemusel čekat čtyři roky jak v Jihlavě,“ smál se Mareš.

Bek je stále hráčem Jihlavy, na Hané je pouze na hostování, svými výkony však zaujal. „Do sezony naskočil velmi dobře. Dobře zvládá souboje, má i dobrou rozehrávku. Za své výkony a přístup si branku zasloužil,“ sdělil na jeho adresu kouč Žabka.

Poslední gól jeho družiny vstřelil, opět z přesilovky, na startu poslední třetiny Jan Knotek, když tečí zakončil krásnou kombinaci Nahodila a Káni. „Rozhodli jsme v přesilovkách. Do zápasu jsme potřebovali naskočit od začátku, to se nám povedlo. Chtěli jsme to divákům vrátit,“ pravil Žabka.

Tři a půl minuty před závěrečnou sirénou sice na 2:3 korigoval Pour, ovšem domácí žádné větší drama nepřipustili.

Další zápas čeká Olomoučany v úterý, od 17.20 se v televizním duelu představí na ledě Mladé Boleslavi. Mimochodem, právě Boleslav má na svědomí dvě nejnižší návštěvy kohoutů v plechárně. V druhém kole na ni přišlo 3 893 fanoušků, v listopadu 4 019.