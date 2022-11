Jedna dvě brambory. A pak hokejisté Mladé Boleslavi skvěle finišovali

Resumé? Skvělá jízda v poslední periodě přinesla konečné vítězství 6:4! „Myslím si, že to po první třetině nikdo nečekal. Nevím, co se změnilo, tolik gólů jsme strašně dlouho nedali. Jsem za to moc rád,“ pochvaloval si boleslavský útočník Pavel Kousal, jeden z hrdinů famózního obratu, pod který se podepsal jedním gólem a třemi přihrávkami.

„Někdy se to takhle sejde, šťastně se to odrazí. My hlavně musíme dál bodovat, tabulka je strašně vyrovnaná.“ Boleslav si v ní polepšila na šestou figuru. Pomohly jí dvě výhry v řadě, včera navázala na předchozí úspěch v Brně.

Napřed to ale vypadalo na pěkný propadák. Litvínov se jen párkrát dostal do útočného pásma, stačilo mu to však na trojnásobnou radost. Dvakrát trestal Šimon Stránský, přičemž podruhé mu brejk hrubkou doslova věnoval Martin Beránek.

„Bylo to takové naše klasické počínání. Máme tlak, jenže na góly se strašně nadřeme a pak nám tam spadnou jedna dvě brambory. Většinou jako první inkasujeme a pak je těžké skóre otáčet. I Litvínov dnes hlavně bránil a nám se dlouho nedařilo proměňovat šance,“ řekl obránce vítězů Pavel Pýcha.

I on pod konečný výsledek načrtnul výrazný autogram. Aktivně podporoval útok, při ofenzivních výpadech rychle pospíchal dopředu a i díky tomu dvakrát skóroval. Nejprve ve druhé třetině snížil na 2:3 a pak v té poslední vyrovnal na 4:4. To byl gól, který definitivně odpíchl drtivý boleslavský finiš.

Litvínovský brankář Denis Godla zasahuje před Jakubem Kotalou z Mladé Boleslavi.

„Náš výkon byl od druhé třetiny diametrálně odlišný. Byli jsme jasně lepší, i když oni nám z našeho tlaku ještě odjeli a trefili se,“ připomněl Pýcha okamžik, po němž hosté ještě jednou odskočili do dvougólového náskoku. „Skákal jsem zrovna ze střídačky, zkusil jsem najet do správného prostoru a dostal od Šťastného ideální křižnou přihrávku. Spadlo to tam,“ popsal ještě Pýcha svou důležitou trefu.

Špatná disciplína soupeře

Boleslav díky němu srovnala na 4:4 a zdálo se, že zápas pospíchá do prodloužení. Litvínovu ale v koncovce ublížila nedisciplinovanost Nicolase Hlavy. Exkladenský útočník jen pár vteřin po návratu z trestné lavice znovu fauloval a Středočeši během přesilovky definitivně překlopili skóre.

„Měli jsme pět vyloučených hráčů na útočné polovině. K tomu nevím, co dodat. Takový zápas se pak asi nedá úplně ukopat,“ uvedl na téma zbytečných faulů litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Hosté se nedostali ani ke hře bez brankáře, když ho v závěru chtěli odvolat, neumožnil jim to šestou brankou Ondřej Najman.

„Super, že jsme to takhle dokázali otočit, pomůže to všem klukům v kabině,“ myslí si Pavel Kousal. „Ta síla v nás je, jen to neprodáváme.“