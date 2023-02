Deset a dost, rekordní královéhradeckou šňůru utnula Mladá Boleslav

Ve vyhecovaném zápase si naopak velkou radost udělali hosté z Mladé Boleslavi, kteří si definitivně zajistili jak záchranu v extralize, tak postup do předkola play off. Mountfield musí na potvrzení svého přímého postupu do čtvrtfinále dál čekat. Na čtvrté příčce má nyní před pátým Libercem náskok pěti bodů, ale Liberec má o jeden sehraný zápas méně.

V posledních dvou kolech to budou Hradečtí mít těžké, protože nejprve v pátek vyrazí na led pražské Sparty a poté, v neděli, základní část zakončí v derby s Pardubicemi, již jejím jistým vítězem.

Přitom Mountfieldu v jeho snaze o vyrovnání extraligového rekordu pomohl už ve 38. vteřině kiks brankáře Novotného, jenž rozehrál kotouč v tísni, a obránce Jank ho snadno zametl do prázdné branky.

Snadný gól ale domácí ukolébal, začali kupit chyby v defenzivě a Boleslav ještě během první třetiny skóre otočila. Výkonem v jejích řadách vyčníval Lantoši, jenž dvě šance neproměnil, ale těsně po konci přesilové hry dorazil jeho střelu do branky Roman.

Když na druhé straně neuspěl v úniku Eberle, mezi hradecké zadáky pronikl Söderlund a po dlouhém pasu od Pýchy překonal Kiviaha bekhendovým blafákem. Silné nástupy Východočechů z kabiny potvrdil 22 vteřin po startu druhé třetiny další zadák McCormack, jehož pokus z dálky překvapil Novotného u vzdálenější tyče.

Hokejisté Mladé Boleslaví se radují z branky Hradci Králové.

Hradečtí už dostali hru pod kontrolu, Mladou Boleslav v prostřední části přestříleli 19:4. Vedení si vzali zpět díky napadání dvojice Okuliar – Radovan Pavlík a přesné Zacharově ráně.

Tým s nejlepší formou v extralize se ale příliš stáhl a dopřál Boleslavi několik možností na vyrovnání. Co se nepovedlo Malátovi a Bičevskisovi, to zvládl v 54. minutě obránce Pláněk, jehož dělovku v přesilové hře si Kiviaho hokejkou srazil pod břevno. Domácí hokejisté tak přišli o šanci na rekord a v samostatných nájezdech neproměnili proti výtečnému Novotnému ani jeden pokus.