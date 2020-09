Že jsem pravák? Snad to není má jediná přednost, dumá bek Weinhold

Po výborné sezoně v prvoligovém Přerově je čas posunout se mezi českou hokejovou elitu. V přípravě vynechal Martin Weinhold jediný zápas, dal i gól.

Navrátilec na karlovarskou soupisku teď věří, že pro tentokrát už v sestavě Energie zůstane a bude její součástí po celý ročník. „Všechno je na trenérech, snažím se odvádět co nejlepší výkony,“ neohlíží se moc kolem sebe.

Dvacet bodů loni. U obránce výborná statistika. Také v Karlových Varech by Weinhold mohl dostat hodně času na ledě, vždyť praváků má trenér Pešout velmi málo. Mezi obránci jen dva, k Weinholdovi ještě Plutnar.

„Je nás tu málo praváků, ale to nemůže být má jediná přednost a důvod mě stavět,“ odmítá stále ještě mladý obránce. Odchovanec pražské Slavie nechyběl na hřišti ani ve čtvrtek, právě proti mateřskému celku. Energie už se na start extraligy chystá mimo zápasy letního poháru, kde neprošla skupinou.

Byl zápas proti Slavii něčím jiný než v Generali Cupu?

Rozhodně byl jiný. Hráli jsme opravdu kvalitními soupeři a myslím, že to na ledě bylo znát. Proti Slavii byl zápas jiný snad ve všem, ale snadný nebyl. Pomohly nám góly ve druhé třetině.

Soupeř měl sám také dost šancí.

Máte pravdu, my jsme hodně situací možná i podcenili. Nejsou to žádní špatní hráči, hrají první ligu a na ni mají slušný tým. Musíme jít v každém utkání poctivě odzadu a zápasy se pak otočí na naši stranu.

Bylo těžké přepnout na jinou fázi přípravy?

Nějaký rozdíl tam asi je. Já se snažím každý zápas odjet naplno, ale mírný rozdíl jsme asi cítili. My se stále připravujeme dvoufázově, pomalu už bude příprava vrcholit. Potřebujeme být co nejlépe připraveni na ligu.

Vaše hra se zlepšuje a posouvá?

Každým zápasem je to lepší. Je vidět, že určité vazby hráčů se utvářejí. Je to vidět na některých akcích na ledě.

Ale duel se Slavií oku moc krásy a vysokou úroveň nenabídl.

Takové zápasy se nehrají snadno. Dali jsme tři góly a pak už se zápas skoro dohrával. Zkoušeli jsme si určité věci, něco na buly a tak. Je těžké k tomu zápasu přistoupit stejně jako třeba v Liberci, kde jsme hráli o postup.

Po návratu do Karlových Varů jste už plně adaptovaný?

(úsměv) Jo, už jsem se adaptoval a jsem tu zase jako doma. Jsem rád, že jádro zůstalo, spoustu kluků znám. Jsem velmi rád, že jsem dostal šanci si zahrát a bojovat o místo ve Varech.

Cítíte, že letos je základní sestava blízko?

Moc nad tím nepřemýšlím, jedu každý trénink a každý zápas naplno. Jestli do extraligy vstoupí v šesti becích, to už není na mně, ale na trenérech.

Může být vaší výhodou, že jste pravák? V obraně jste jen dva.

Je pravda, že praváků nás tu moc není. Možná je po nich sháňka. I v útoku jsou jen dva kluci s držením hokejky napravo. Nevím, moc to nevnímám. Nejsem tu jen proto, že jsem pravák. Neměla by to být má jediná přednost.

V Přerově se vám hodně dařilo, o kolik jiný jste se do Karlových Varů vrátil?

Měl jsem tam nejlepší sezonu mezi muži. Byl jsem moc rád, že jsem v Přerově mohl být. Dostal jsem hodně prostoru, trenéři mi věřili. Těší mě, že jsem se posunul a nezůstal v první lize.

Cítíte, že loňský ročník byl zlomový? Konečně pořádný přechod do mužů?

Dařilo se mi. Předtím jsem tolik nehrál, měl jsem dost rozhárané sezony, furt jsem někde lítal. Klidně i mezi juniorkou a muži. V Přerově jsem hrál opravdu hodně, předtím v Ústí jsem tolik času neměl. Přechod je opravdu složitý, prošel jsem si toho dost a jsem rád, že mi to konečně vyšlo.

Hodně vás povedený rok posunul?

Rozhodně! Zase jsem trochu nabral sebevědomí, hned je to v zápase znát. Jsem zkušenější, víc si asi dovolím a věřím. Doufám, že budeme vyhrávat a nedostávat moc branek.