Růžičkův skvělý start do sezony. Třinecký střelec trhá klubové rekordy

Proti Zlínu, který Oceláři v jedenáctém kole extraligy porazili 2:1, odehrál za Třinec pětisté utkání. Zatím v sezoně nasbíral 14 bodů, přičemž naprázdno vyšel jen v Plzni (2:3) a Hradci Králové (3:2) a v neděli se Zlínem.

„Je příjemné pomáhat týmu, aby byl úspěšný, ale není to o mně,“ prohlásil Růžička. „Máme spoustu šikovných hráčů, kteří mohou udeřit. Teď to akorát vychází tak, že body mám já.“

Ostatně mezi desítkou nejvíce bodujících hráčů soutěže jsou z Třince rovněž Erik Hrňa a Tomáš Marcinko. Růžička hraje stabilně v prvním útoku s Petrem Vránou. Do sezony s nimi vstoupil útočník Andrej Nestrašil, ale toho trenéři od čtvrtého kola prohodili s Marko Daněm z druhé řady.

„Oba to jsou šikovní kvalitní hráči, ale trenér se rozhodl udělat změnu,“ uvedl Martin Růžička. „Marko hraje skvěle. Jen mi je líto, že mu to tam nepadá, šance ale vytváří a sám také nějaké má.“

Martin Růžička už v minulé sezoně trhal třinecké rekordy. A v tomto ročníku v tom pokračuje. „Je to čest se takhle posouvat. Jsou a byli tady skvělí hráči. Měl jsem štěstí na výborné spoluhráče, vedení, trenéry. Všichni mi tady věřili. Snad to bude pokračovat.“ V celkovém počtu kanadských bodů se už dostal před Jiřího Polanského na druhé místo, za Richarda Krále. Po neděli má 544 bodů. Král 568.

Kolik času ještě Královi dává, aby zůstal první?

„To nevím, to si netroufám tvrdit.“ Co tak do utkání s Pardubicemi, které trénuje právě Richard Král?

„To je za dva týdny, ne?“ smál se Růžička.

Třinečtí přivítají Pardubice v příštím domácím duelu, a to v pátek 15. října.