Třinecký útočník Kovařčík o Lize mistrů: Nedíváme se už zpátky, jen dopředu

„Rozhodně jsme nechtěli ve zbývajících zápasech skupiny hrát jen o třetí místo,“ prohlásil třinecký útočník Ondřej Kovařčík, který z předešlých duelů se švýcarským Fribourgem (2:6 a 3:4) a švédským Leksandsem (2:3 a 1:3) vinou zranění odehrál jen domácí odvety.

Je pro vás Liga mistrů velkým zklamáním?

Každopádně jsme si přáli dostat se dále, ale nedíváme se už zpátky, jen dopředu.

Jaké to bude, po náročném programu v extralize naskočit do jiné soutěže?

Je to zase něco jiného. Samozřejmě jdeme do toho s cílem vyhrát, abychom v Lize mistrů zanechali i nějakou vítěznou stopu.

Takže nebudete šetřit síly?

Rozhodně chceme vyhrát. Ale je na trenérech, jakou zvolí sestavu a plán.

Brankář Kasimir Kaskisuo z Leksandu vyráží pokus třineckého Miloše Romana. Třinecký brankář Marek Mazanec čelí šanci Christophera Didomenica z Fribourgu.

Jak cenné je, že i přes neúspěšné duely v Lize mistrů jste výborně vstoupili do extraligy?

To je pozitivní. Naše příprava nebyla ideální, hodně zápasů jsme prohráli, takže jsme potřebovali naskočit na vítěznou vlnu a dokázat, že umíme vyhrávat. V domácí soutěži teď máme vítěznou šňůru. Doufám, že bude pokračovat.

Vyhráli jste minulé tři zápasy na domácím ledě, takže můžete být spokojeni?

Mohli jsme mít ještě o jeden bod více (Karlovy Vary zdolali 3:2 v prodloužení – pozn. red.). Ale výhra je výhra.

S posledním Zlínem jste se v neděli hodně nadřeli na vítězství 2:1. Bylo to nejtěžší utkání z těch tří?

Asi jo, stálo nás spoustu sil. V první třetině jsme hlavně neplnili, co jsme si řekli, a Zlín nám odskočil. Od druhé třetiny to už bylo lepší.

A vy jste dal svůj první gól v sezoně...

Dá se říct, že je to pro mě úleva. Už to bylo trochu frustrující. Věděl jsem, že když dám nějaký gól, tak bude takový šťastný. Branky tečí moc nedávám, ale tentokrát jsem puk lízl a spadlo to tam. Konečně. Už se mě na to, kdy dám gól, nikdo v šatně nebude ptát.

Na tiskové konferenci před sezonou vás prezident klubu Ján Moder trochu popíchl, že byste s bratrem měli začít mužstvo táhnout ještě více než dosud. Zaznamenal jste to?

Jo, kluci nám to říkali. Doufám, že se nám začne dařit ještě více a že naplníme jeho slova. Snad to půjde. Věřím, že ano.