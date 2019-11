Rozhodl derby. První vítkovický faul byl zlomový, ví třinecký Gernát

Ve 48. minutě využil první přesilovku, kterou Oceláři v utkání měli. Třinec vyhrál páté extraligové střetnutí za sebou.

„Snažil jsem se dostat co nejvíce k brance a vystřelit. Marci (Marcinko) tam clonil a prošlo to kolem betonu,“ popsal svou trefu Martin Gernát. „Byl to důležitý gól, protože jsme měli velký tlak. Byl to zlomový moment.“

Přesilovky se vám v minulých třech zápasech dařily. Dali jste v nich pět branek.

Trochu jsme si k tomu sedli s trenéry a věnovali jsme se tomu i na trénincích. Je to výsledek toho, co jsme nacvičili. Ty góly jsou zasloužené a věřím, že to bude pokračovat.

Jak těžké bylo udržet vedení v napínavém závěru, kdy jste hráli bez vyloučeného Zahradníčka a hosté byli v šesti proti čtyřem?

Dostali se po tom našem faulu pod tlak. Snažili jsme se co nejjednodušeji puky vyhazovat a dostat je ven z našeho pásma, což se nám dařilo. Kvaki (brankář Kváča) nás podržel a kluci v obraně David Musil s Guntisem (Galvinšem) perfektně blokovali střely.

Překvapilo vás, jak Vítkovice hrály disciplinovaně a prvního vyloučeného měly až ve třetí třetině?

Ano, hrály úporný hokej. Z těch tři zápasů, co jsme teď my hráli, to byl nejtěžší soupeř. Derby. Diváci. Jedno s druhým. Jsem rád za tři body.

Bylo znát, že se Vítkovice výborně na vaši hru připravily?

I trenér nám říkal, že tady viděl toho vítkovického v úterý na utkání s Brnem, takže se asi byl trochu podívat, co hrajeme. Hokej nám znepříjemňovali, hráli úplně něco nového. Ze začátku jsme měli problémy se zakládáním útoků, ale po první třetině nám trenér řekl, co a jak. Převzali jsme iniciativu a snažili jsme se dát góly.

Co rozhodlo?

Přesilová hra... Ten faul byl zlomový pro ně i pro nás. Po druhé třetině jsme si říkali, že potřebujeme tu jednu přesilovku a dát z ní gól, což se nám podařilo a konec jsme už udrželi.