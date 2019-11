Návrat do Třince Svobodovi nevyšel. Mrzí mě to, povzdechl si

„Ta porážka mrzí hodně,“ povzdechl si Miroslav Svoboda. „Dostat v Třinci dva góly není moc. Naproti chytal mladý Kváča, nechtěl jsem, aby mě předčil. Ale bohužel. On dostal jen jeden gól, já dva. Ale na tři body jsme měli.“

V Třinci jste začínal. Jaké to pro vás bylo hrát tady za Vítkovice?

Byl to pěkný návrat, strávil jsem tady hezkých pět let. Nezapomenutelné. Mám tady spoustu známých, byl jsem tady od sedmnácti, to už se nevrátí. Bylo to krásné. Měli jsme všechno, co jsme potřebovali. Mohli jsme tady nastartovat kariéru. Kluci jako Ondra Kovařčík a další hrají. Já se rozhodl odejít. Třeba se někdy vrátím.



Třinečtí rozhodli trefou Gernáta z přesilovky. Připravovali jste se na jejich početní převahu?

Jo, kluci hodně. Já to moc nevnímal, protože soupeř má hráče, kteří jsou schopni zahrát fakt všechno. Snažil jsem se být všude rychle, všude včas. Paradoxně při tom druhém gólu se mi to nepodařilo. Ale špatné to nebylo.

Byly jejich střely hodně nečekané?

První gól (Vrána střílel přes chumel hráčů) byl laciný, takové bych neměl dostávat. Mám něco za sebou a není to střela, kterou bych nemohl chytit. Při tom druhém v oslabení jsme už byli unavení, protože nás tlačili celou třetinu.

Poslední dobou jste spoustu zápasů dotáhli do prodloužení a na nájezdy. Věřil jste, že opět vyrovnáte?

O to se moc nestarám, snažím se dělat svoji práci. Věřím klukům, nevzdáváme to nikdy, ale nejde to do nekonečna otáčet v závěrečných minutách. Teď to bohužel nešlo.

Jednou jste vystartoval na třineckého útočníka Petra Vránu. Bylo utkání hodně emotivní?

Tak vystartoval... Prostě šli do mě. Takové utkání je vždycky emotivní. Stojí mě to zbytečně síly, když takhle vyjedu, musím si na to trošku dávat pozor, abych se takovými nesmysly nevyčerpával.