Hradecký Cingel: Věřím, že jsme špatnou bilanci zlomili

Výhra nad Kometou Brno byla již třetí za sebou od chvíle, kdy mezi vánočními svátky Hradec vyhrál derby v Pardubicích. Tuto příjemnou bilanci nekalí ani to, že si Kometa na konci minulého týdne z Hradce odvezla bod a Mountfield si výhru vystřelil až na začátku prodloužení.

I v něm se Cingel prosadil, u vítězné Smoleňákovy branky totiž asistoval a v již zmíněných třech zápasech to byl už jeho šestý kanadský bod. Nikdo z týmu víc bodů v těchto třech zápasech nezískal.

„S klukama ve formaci jsme si výborně sedli a dobře se doplňujeme,“ vypravoval po duelu s brněnskou Kometou.

Vyhráli jste potřetí za sebou, cítíte, že už jste na tom přece jen líp?

Takhle nad tím nepřemýšlíme, ale věřím, že jsme tu špatnou bilanci zlomili. Teď už se ale připravujeme na další zápas, výhra je už za námi.

Co jste ale říkal na výkon brněnské Komety?

Je pravda, že se výsledkově hodně rozběhla a na její hře to bylo znát. Na druhou stranu nám se teď začalo také dařit. Byl to náročný zápas, hrálo se nahoru dolů, tvrdé hity do těla. Jsem rád, že nám to takhle vyšlo v prodloužení.

Vy jste v tomhle zápase otevřel skóre, jak jste celou situaci viděl?

Dostal jsem puk na modrou a zkusil jsem vystřelit. Výborně tam stál Radek Smoleňák, zastínil jejich gólmanovi výhled, takže je to především jeho gól.

Příchod k němu a k Chalupovi vám svědčí, cítíte to také tak?

Určitě. Smoli hraje suprově před brankou, Chajda zase lítá a dostává se do spousty šancí, začalo nám to tam padat, což se předtím nedělo. Dokážeme se domluvit ve všem, vždycky si povíme, co chceme a víme, co od druhého očekávat. Je dobré, že nám to tam začalo trochu padat a dokázali jsme nasbírat nějaké body.

Měl byste být v tomto útoku stále tím defenzivnějším útočníkem, který dá i nějaký ten gól?

Já se snažím hrát dobře dozadu a i kluci tam odvádějí dobrou práci. Třeba při tom prvním gólu jsem to střílel jako třetí obránce.

Styl hokeje se po příchodu pana Růžičky změnil, teď to vypadá, že jste znovu začali hrát trochu ofenzivněji, máte volnější ruce?

Ano. Chvilku trvalo, než si to sedlo, teď nás navíc hrozně drží brankář Mazanec, který chytá naprosto výborně. Dává nám šanci ty zápasy vyhrávat.