KOMENTÁŘ: Horký za Hollanda? Logická výměna v těžkých časech

Tak si to shrňme: Michal Vondrka – vypadl už před sezonou, v 37 letech ho od letního Generali Česká Cupu sužují vyhřezlé plotýnky a na návrat mezi mantinely to moc nevypadá.

Radoslav Tybor – nastoupil naposledy 8. prosince v Třinci, od té doby jej trápí otřes mozku a chybí už měsíc.

Působení obou hráčů v Dynamu v číslech RHETT HOLLAND, obránce, 27 let

Doba působení: 2017–2021

Odehrané zápasy: 172

Vstřelené góly: 8

Asistence: 15

Bodů celkem: 23

Trestné minuty: 259 LUBOŠ HORKÝ, útočník, 23 let

Doba působení: přelom 2018–19

Odehrané zápasy: 39

Vstřelené góly: 12

Asistence: 9

Bodů celkem: 21

Trestné minuty: 12



Jan Mandát – neprošel dopingovou kontrolou, v Německu na jeho žádost zkoumají vzorek B. Jasně, naděje na jeho návrat pořád existuje a všichni v ni věří, jenže ve chvíli, kdy i ten vyjde pozitivně na zakázanou látku, nebude to mít fatální dopad jen na Dynamo, ale i na kariéru samotného hráče. Ve hře je stopka klidně na dva roky.



Do toho odchody: klubové vedení zklamala letní posila Valentin Claireaux, jenž na Vánoce zamířil do Boleslavi. Po vzájemné dohodě skončil i Vladimír Svačina (návrat do Vítkovic). A k tomu všemu se Východočechům v neděli v Budějovicích zranil mladík Filip Koffer, má zlomenou ruku a hokej si nějaký čas nejspíš nezahraje ani na PlayStationu. To máme minus šest vesměs kvalitních útočníků.



Proto Dynamo sáhlo k trejdu. V pondělí s Kometou vyhandlovalo obránce Rhetta Hollanda za útočníka Luboše Horkého. Pro oba celky jde o naprosto logickou výměnu. Holland je typický kanadský „brousek“, který se nebojí shodit rukavice a tvrdou hrou do těla dokáže vyhecovat spoluhráče.

Pravda, občas si jde sednout za zbytečný faul, ale to prostě k jeho stylu patří. Obrana Komety je velmi mladá a hlavně ofenzivní. Muziku tvrdí „jen“ Michalové Gulaši a Barinka, se kterými sedmadvacetiletý Holland může vytvořit velmi úderný trojlístek.

Brno se navíc pár dní nazpět zbavilo Ondřeje Němce a v Hollandovi výrazně ušetří. V Dynamu se Holland v poslední době pohyboval na hraně sestavy a během tří a půl sezony mu nejspíš dal vše, co mohl.

Obránce Rhett Holland z Pardubic napadá plzeňského Petra Straku v utkání 15. kola Tipsport extraligy.

Propuštěním Luboše Horkého Jihomoravané vyřeší přetlak v útoku a Pardubicím v něm nepředhazují žádného zajíce v pytli. Horký už zde totiž působil, v sezoně 2018/2019 mu obzvlášť sedla baráž, ve které třiadvacetiletý forvard ve 12 zápasech zapsal 11 bodů za sedm gólů a čtyři asistence. Těžil především ze spolupráce s dalším mladíkem Ondřejem Machalou.



Dvaadvacetiletý rychlík nedávno doléčil zranění a pomalu si hledá pevné místo zpět v sestavě Dynama. Nejen formy hokejistů nejsou věčné, od zmíněné prolínačky utekly téměř dva roky, jistý potenciál z toho však pro Východočechy určitě kouká. Horký již zasáhl do včerejšího domácího utkání s Vítkovicemi a připsal si jednu asistenci. Dynamo vyhrálo 3:0.

Jediné, co se pro Východočechy na první pohled jeví jako nevýhodné, je forma, v jaké byla výměna oficiálně prezentována. Oba borci do (staro)nových týmů přichází do konce letošního ročníku, jenže zatímco Horký by se po něm měl vrátit zpět do Komety, Hollandovi v Pardubicích končí smlouva a v Brně si může klidně vyhrát novou.