Půjdeme za majiteli, posily hledáme všude po světě, říká Šlégr ke krizi

Co tedy budete dělat?

Budeme mít poradu, musíme si říct, co je možné ještě udělat. Chybí zápas do poslední čtvrtiny extraligy. Olomouc jsme přehráli, ale nedáváme góly. Měli jsme přes 40 střel, soupeř dvacet, my ale dali jen jednu branku, to je strašně málo. S produktivitou budeme muset něco udělat. Sejdeme se po zápase a v pondělí pravděpodobně i se zástupci Unipetrolu (vlastníka klubu). A budeme řešit, co udělat, abychom zachránili soutěž.

Požádáte o rezervní zdroje?

Hlavně připravujeme a máme připravený určitý plán, jaké jsou možnosti. Máme leden, blíží se konec přestupního termínu, všechno musíme zvážit a přijít s nějakým návrhem.

Chybí vám produktivní první útok, jak ho narychlo sehnat?

Rozhodně to není jednoduchý úkol, to v každém případě. Ale nebudeme to vzdávat, pokusíme se něco připravit.

Jeden hráč asi nebude stačit, že?

To je možné. Bude to škála určitých hráčů, kteří momentálně jsou na trhu. Vevnitř si musíme říct, kolik jich je potřeba přivést. Dlouhodobě jsme se snažili o určité výměny, bohužel zájem ze strany druhých týmů nebyl.

Šlo by tedy o peníze nad rámec rozpočtu?

Nejdřív musíme přijít s tím plánem, který navrhneme Unipetrolu. Uvidíme, co nám na to řeknou.

Má trenér Vladimír Kýhos důvěru?

Nevím, jestli je to úplně o trenérovi. Když se jde do poslední čtvrtiny, trénovat jakýkoli systém není ideální. Teď je to o tom semknout se jako parta, postavit lidi, co jsou k dispozici, a pokusit se získat body hned v následujícím zápase.

Poslední Pardubice už mají stejně bodů jako vy, navíc budou mít nového majitele a získaly zkušeného Vondrku. Co to s vámi dělá?

Pro ně je to obrovský posun, především finanční. My ale nemůžeme koukat na našeho soupeře, nýbrž hlavně na sebe.

Zúžil se boj o záchranu na vás, Vítkovice a Pardubice?

Nechci hodnotit, jestli to bude mezi námi. My se musíme soustředit na náš klub, jak se můžeme posílit a vylepšit naši pozici. Není na to extra recept, že bychom otočili křišťálovou koulí a stal se zázrak.

Máte posily předjednané?

Dlouhodobě pracujeme, to není, že jsme se teď probudili a zjistili jsme, že jsme dole v tabulce. Plán na stole máme. Musíme bavit se s představenstvem, nechat si to posvětit.

Kde a jaké posily budete hledat?

Všude po světě. Momentálně s určitými hráči mluvíme, především zahraničními. Nikdo z extraligy nám asi nebude nabízet jejich nejlepší hráče. Logicky. Tak to je. Uvidíme, jak dalece se povede někoho přivést.