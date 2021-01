Bitvu s Karlovými Vary rozhodl bek Knot, Liberec je už čtvrtý

Vítěznou branku dramatického utkání vstřelil šest minut před koncem liberecký obránce Ronald Knot.

„Jsem spokojený se třemi body, to je tak všechno. I když se zdálo, že jsme do zápasu výborně vstoupili dvěma góly, rychle a jednoduše jsme o vedení zase přišli a těžko jsme se dostávali zpátky,“ řekl autor dvou libereckých branek Radan Lenc.

„Utkání jsme mohli rozhodnout dřív, ale hrou, kterou jsme předváděli, jsme si to možná ani nezasloužili a dostali jsme se do problémů. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli a bojovali jsme až do poslední vteřiny.“

Bílí Tygři měli dobrý nástup a v 7. minutě šli do vedení po přesném švihu Lence z pravého kruhu. Stejný hráč brzy zvýšil na 2:0 z dorážky po skvělé individuální akci Bulíře.

Během první třetiny ještě Liberečtí dvakrát nastřelili tyčku. Ve druhé části se však podařilo hostům snížit po obrovském závaru, po kterém do odkryté branky skóroval Weinhold. Liberec poté potvrdil, že jeho silnou zbraní jsou přesilovky. Ve 36. minutě Vlach napřáhl z pravého kruhu a propálil Hamrlu v karlovarské brance - 3:1 pro Tygry.

Jenomže hosté se nevzdali a v poslední vteřině druhé části se gólem Koblasy znovu dotáhli na rozdíl jediného gólu. Hned v úvodu třetí třetiny se jim podařilo dokonce vyrovnat a ze zápasu bylo drama. O třech bodech pro Liberec rozhodl v 54. minutě obránce Knot, jehož střelu od modré Hamrla neviděl a zastavila se až v brance.

Nejbližší utkání hrají Bílí Tygři v pátek ve Zlíně.