Novopečený táta Holík zápas zvládl, Kometa jako tým nikoli

Hradec od začátku duelu napadal často i ve třech mužích v útočném pásmu a na modré čáře Komety. „Snažili jsme se hru změnit. Věděli jsme, že se Hradec dobře připraví, a tak jsme vytáhli dva hráče nahoru. Soupeř do nás ale dobře chodil, narušoval rozehrávku a zápas nám takto znepříjemňoval,“ hodnotil Zachrla. „Asi si před zápasem něco šlehli,“ prohodil v nadsázce brněnský útočník Petr Holík.

Kometě se příliš nedařily ani dosud vynikající přesilové hry. Její jedinou branku sice Jakub Klepiš vsítil při vyloučení hostujícího Radka Smoleňáka, zbylé šance na zvrácení průběhu utkání však Brňané promarnili. Na ledě byla znát absence tvořivého beka Petra Zámorského, kterého Hradec zakázal během jeho hostování v Brně ve vzájemných zápasech nasadit. „Chyběl, protože je to bek se svojí kvalitou. Na druhou stranu jsou tam kluci, kteří by ho měli nahradit. Není to o jednom hráči, ale o celém týmu,“ poznamenal Zachrla.

I přes konec vydařené šňůry a setrvání na devátém místě extraligy v kabině Komety zachmuřená atmosféra nepanovala. Kromě osmnáctých narozenin obránce Stanislava Svozila slavil tým také narození syna prvního centra Holíka, který nedělní utkání odehrál i přes příjemné noční starosti.

„Moc jsem se nevyspal a nebyl jsem ráno na rozbruslení. Přemýšlel jsem, jestli se cítím na zápas,“ líčil novopečený táta syna Tomáše. „Už v pátek v Liberci jsem měl od masérů připravené auto, kdyby se něco dělo. Dojel jsem do Brna asi ve dvě a v pět mě budila přítelkyně. Pak už jsem v sobotu nespal vůbec a doháněl to před zápasem. Ale čekal jsem, že se budu cítit hůř, nebyl jsem úplně zatavený,“ líčil Holík.