Hokejová horečka stoupá. Ve Varech se hraje derby, přijede Plzeň

Po výhrách nad Zlínem 2:1, v Pardubicích 2:5 a nad Kladnem 7:4 sice karlovarští hokejisté přišli o neporazitelnost v posledním duelu v Olomouci, ale ani porážka 3:2 jim nevzala chuť k navázání přetržené šňůry. Nyní je čeká třaskavé derby s Plzní.

„Zklamání jednoznačně cítíme, protože vnímáme, že jsme nebyli v zápase horším mužstvem. Ale nesmíme mít hlavy dole, naopak. Za týden nás doma čeká derby s Plzní. Na to se musíme maximálně připravit, protože chceme vyhrát a potěšit zase naše skvělé fanoušky,“ poznamenal po zápase v Olomouci obránce Petr Šenkeřík pro klubový web.

Utkání, které mezi fanoušky každoročně vzbuzuje enormní zájem. Také letos vstupenky na derby Karlových Varů s Plzní jistě mizí. Dosud, v sezoně, přišlo do KV Areny nejvíc diváků na zápas s Kladnem, a to 4961, západočeské derby by mělo číslo zvětšit.

Energie je na vítězné vlně, ač z Olomouce přijela s prázdnou, z bezprostředního úvodu sezony mohou mít hráči dobrý pocit. Plný bodový zisk z prvních tří kol je totiž nejlepším počinem v extraligové historii klubu.

Energie obvykle nepatřila mezi favority nejvyšší soutěže a začátky sezon jí většinou unikaly. Najdou se však v historii i světlejší okamžiky.

První povedený vstup do nejvyšší soutěže si Karlovy Vary připsaly ve své druhé extraligové sezoně 1998/99. V prvních dvou zápasech po sobě získaly plný počet bodů, vyhrály v Jihlavě 2:3 a porazily Opavu 3:1.

Tento počin bohatě překonaly v sezoně 2006/07, bodovaly v prvních pěti zápasech, dvakrát za tři body a třikrát po prodloužení. Po pěti odehraných kolech měly jedenáct bodů.

Nejlepším počinem byla vicemistrovská sezona 2007/08. Vary v jejím úvodu bodovaly dokonce ve třinácti utkáních a nasbíraly v nich třicet bodů.

Ovšem vše překonal letošní výsledek. Plný bodový zisk z prvních tří kol Karlovy Vary v extralize dosud nezískaly. A po přerušení v Olomouci chtějí v nastoleném trendu pokračovat.

HC Škoda Plzeň má na kontě v úvodu sezony divoké výsledky. Prohrála na Spartě 7:6 v prodloužení, porazila Litvínov 2:0, prohrála v Hradci Králové 6:5 a udolala Zlín 5:4.

„Hrajeme špatně v obranném pásmu, špatně si přebíráme hráče, a z toho vyplývá, že vždy tam někdo vyplave sám. Musíme se na vše podívat a zlepšit to. Mluvíme o tom hodně, je ale potřeba to na tréninku pilovat dál a dál,“ sdělil klubovému webu po zápase se Zlínem obránce Lukáš Pulpán.

„Není to příjemné. Já osobně jsem se ze čtyř zápasů dostal dvakrát poprvé na led a to už jsme prohrávali. Určitě bychom minimálně venku měli vydržet první část bez inkasovaného gólu. Je to vizitka celého družstva, nejenom obrany nebo gólmana, ale i nás útočníků. Musíme vzadu více pomáhat,“ připojil útočník Luboš Rob.