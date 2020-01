Zlatý bod, říká Černoch o „last second“ vyrovnání proti Pardubicím

Souboj Varů s Pardubicemi byl hokejově podprůměrný, domácí aspoň bod vystřelili skutečně last minute. U trefy Jakuba Fleka svítil čas 59:59! „Po tom, co se v utkání dělo, bod zlatý. Prodloužení a nájezdy jsou loterie,“ pravil po zápase útočník Jiří Černoch.



Místo dominance trápení. Arénou se několikrát nesl pískot nespokojených diváků. Nebylo by ale fér úterním duelem shazovat všechno, co se Energii v minulých dnech zdařilo. Vyhrála třikrát venku a návrat do play-off nejvyšší domácí soutěže je každým kolem blíž.

„Chceme do šestky,“ říká rezolutně Černoch, který na západ Čech přišel v průběhu ročníku ze Sparty. Moc dobře ví, jak těžké vytlačit Kometu může být. „My jsme snad celou dobu, co jsem tu, sedmí,“ směje se.

Byli jste sami překvapeni, že po vítězné sérii venku přišlo takové trápení?

Pro nás byl uplynulý program velmi náročný. Přijeli jsme ze Zlína pozdě v noci, Pardubice v úterý na nás vlétly, což jsme čekali. Od gólu na 1:1 se zápas přetáčel na jejich stranu. Přišlo mi, že jsme tahali za kratší konec. Neměli jsme hokejové štěstí, nám se puky odrážely v Liberci a ve Zlíně.

Poznamená výkon psychiku?

Nemůžeme z jednoho zápasu dělat velké závěry. Hodíme ho za hlavu, odpočineme si a vlétneme na Kladno. Chceme se zase přiblížit šestce, na kterou cílíme.

Co pro víkendový dvojboj Kladno - Olomouc zlepšit?

Nám se výborně hraje proti týmům, které jsou nahoře. Můžeme hrát trpělivě, dobře bránit a vyrážet do brejků. Proti týmům, které jen brání a my musíme přebrat iniciativu, se nám tolik nedaří. O víkendu to tak bude. Nesmíme čekat, co s námi udělají soupeři. Chceme urvat šest bodů a mít pohodovou repre pauzu.

Trápí vás už v hlavě, že jdete na defenzivního soupeře?

Neřekl bych, že máme nějaký komplex. To ne. Ale každý extraligu hrajeme nějaký čas a víme, jak ostatní týmy hrají. Olomouc je strašně nepříjemná, ještě hůř se hraje u nich. Ale každý má asi oblíbené a neoblíbené soupeře.

Zápasy jsou důležitější tím víc, že jsou týmy kousek za vámi?

Teď hrajeme s týmy, které hrají o desítku. My je musíme porážet, abychom je drželi co nejdál. Nemáme se strachovat, že je někdo tři body za námi a dotahuje se na nás. Do takové situace se dostat nechceme. Vyhrávat, abychom nehonili body v úplném závěru.

Hodně sledujete tabulku?

Kouknu se na výsledky, ale tabulku tolik nesleduju. Myslím, že jsme už asi měsíc a půl sedmí. (úsměv) Tam není, co zkoumat. Za dobu, co jsem ve Varech, jsme se snad nehnuli.

Pořád šilháte po šestce?

Všichni chceme urvat šestku, je to mnohem pohodlnější. Já osobně jsem teď dvakrát hrál předkolo se Spartou a je strašně nepříjemné. I když předkolo uhrajete, za dva dny jdete na čtvrtfinále. Tam čeká deset dnů odpočatý soupeř. Naším cílem je určitě udělat šestku. Máme trochu smůlu, že ji drží Brno, to mívá závěry silné. Když budeme hrát to, na co máme, je to v našich silách.

Případně do předkola v domácím prostředí, že?

Samozřejmě, je to obrovská výhoda. Poslední dvě sezony jsme se Spartou byli desátí a první dva zápasy venku prohráli. Je těžké jet domů a otáčet stav 0:2 na zápasy. Víte, že každý zápas může být váš poslední. Vnímáte, že vám chybí tři zápasy a soupeři už pouze jeden. Začínat doma je veliká výhoda.

Tedy cíl týmu pro závěr základní části je jasný?

Prioritou pro nás je šesté místo. Kdyby náhodou nevyšlo, tak určitě sedmé, nejhůř osmé místo. Nemusíte nikam cestovat, jste doma. Navíc předkolo startuje krátce po posledním kole. Když chytnete někoho z Moravy, my tady z Varů hned vyrážíme na zápas. Určitě chceme do šestky a nejhůř začínat předkolo doma.