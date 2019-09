Není jednoduchý být lídr. Nemůžeš ukázat, když se necítíš, řekl Jágr

Nemluvil jen vážně, párkrát zavtipkoval. Z legrace si postěžoval na týmového brusiče, prozradil důvod, proč Kladno neudělalo jediný trest i co dělá s cenami pro nejlepšího hráče.

Jaký moment rozhodl, že jste z 0:3 dokázali urvat vítězství?

Asi žádný konkrétní. Prostě jsme nepřestali věřit, protože jsme horší nebyli. Jenže jsme dělali chyby. Je těžký jít hned z druhé do první ligy a vyvarovat se chyb. Lusknutím prstu se to nezmění.

Tím cennější dva body jsou?

Samozřejmě, záleží, jak se na to díváš. Klíčový byl i nájezd, který Godla chytil Irglovi. Už by pak nebyly síly na další vyrovnání.

Překvapili jste i nulou v kolonce vyloučených.

Disciplína. Něco ti rozhodčí stáli, viď. (smích) Legrace musí být.

Vyrovnání zařídil Ladislav Zikmund, rozhodl i prodloužení.

Hraju s ním dva roky, vím, jak cenný pro mě je. Nepřekvapuje. Zasloužil si cenu pro nejlepšího hráče, já ji dostat neměl. Bohužel to je udělaný tak, abychom nemuseli pořád kupovat nové, že ji vždycky dostanu já a vrátím. Šetříme, kde se dá, takovej trik. (smích) Ale nikomu to neříkejte, ať se po nás neopičí.

Ze čtyř přesilovek jste ale gól nedali, co v nich vázne?

Asi všechno. Na druhou stranu náš plán je jiný. Z mého pohledu potřebujeme zlepšit obranu, hru v pěti. Musíš mít priority a když trénuješ přesilovky, celý trénink stojí za prd. Nejsem zastánce jejich cvičení, i když lidi řeknou, že jsou klíčové. Možná až bude víc zápasů, budeme chtít odpočívat, tak se na ně zaměříme. Věřím, že uděláme body i bez nich.

Jde jen o dojem z tribuny, nebo máte problém s fyzickou hrou soupeře?

Často padáme, viď. Špatný brusle, máme špatnýho brusiče a klouže nám to. (smích)

Rozmýšlel jste se, zda nastoupíte na rozcvičku kvůli pokutám za nenošení helmy?

Už ve Zlíně jsem ji měl. Jde o pověrčivost, nikdy jsem helmu nenosil a teď mám něco měnit po 30 letech. Nedá se nic dělat.

Jak zatím vidíte Davida Stacha? Měl být prvním centrem.

Až nasbírá kondici, nebudeme se o něm bavit. Víš co, je těžký být klíčový hráč. V Plzni na něm hra nestála, tady si musí uvědomit jinou roli. To samý Valda (Jakub Valský). Z hráče musí být top hráč, co rozhoduje zápasy. Všichni na tebe koukají, čekají, až rozhodneš...

Vy o tom něco víte, že?

Není to psychicky jednoduchý. Když na tebe všichni spoléhají, nemůžeš ukázat, že se na to necítíš. To je ten tlak, ta zodpovědnost.