Sto gólů za Spartu. Po miliardách hodin v autobuse krásné, řekl Buchtele

Statistika čítá zápasy základní části i play off, ve 20. kole aktuální sezony to byl pro Buchteleho 307. duel, v průměru dá gól téměř každý třetí zápas.

Gratulace k jubileu.

Děkuju, toho čísla si vážím, je to krásný a jsem za to rád. Přece jen už ve Spartě nějaký ten pátek jsem, takže gólů mohlo být ještě víc, ale i tak jsem šťastný. Bez spoluhráčů bych na to nedosáhl.

V pátek jste v Olomouci padli 1:4, teď jste soupeři doma porážku vrátili. V čem byl největší rozdíl?

V pohybu, daleko lépe jsme bruslili. A i když se na to hráči neradi vymlouvají, roli prostě hraje cestování. Oni měli v nohách cestu a my na ně hned na začátku vlétli.

Nelišila se i příprava?

Ta byla úplně stejná. Víme, co Olomouc hraje za styl, co na nás mají a čím mohou překvapit. My k tomu v pátek nepřistoupili dobře, neproměňovali jsme šance. Teď jsme si nemohli dovolit prohrát. Nastavili jsme i lépe hlavy.

Opravdu?

Před pátkem jsme dost vyhrávali, tak jsme k tomu možná v pátek přistoupili tak, že se nemůže nic stát.

Už jste to zmínil, musela být úleva hrát konečně doma. Jste na cestách od 9. listopadu, to je pět zápasů.

Stoprocentně. Strávili jsme v autobuse miliardu hodin, to nikoho moc nebaví. Za sebe jsem vážně rád, že jsme zase doma.