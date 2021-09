S Budějovicemi to nebude jen o Gulašovi, tuší pardubický bek Nakládal

„Milan je výborný hráč. Pravidelně vyhrává kanadské bodování a určitě si na něj dáme pozor, ale nebude to jen o něm. Budějovice mají dobře poskládaný tým a musíme si pohlídat všechny hráče,“ upozorňuje obránce Dynama Jakub Nakládal.

Zmínil třeba i Michala Vondrku, který v minulém kole hattrickem potrápil Plzeň a sezonu před složitým zraněním zad nastupoval právě za Dynamo.

„Jsou to sice starší, ale obrovsky zkušení hráči. Na druhou stranu my máme taky velmi silný kádr, když bude každý dělat, co má, tak si troufnu říct, že bychom Budějovice měli porazit,“ vyhlašuje Nakládal.



Hlavní podmínkou pro vstup nejen na domácí zápasy Dynama je prokázání bezinfekčnosti. Pardubický klub tak pro své fanoušky připravil možnost testování přímo před hlavním vstupem do enteria areny. Probíhat bude vždy dvě hodiny před začátkem daného zápasu. Pro ty, kteří v uplynulých sedmi dnech testování neabsolvovali jinde, bude odebrání vzorku zdarma, ostatní zaplatí 200 Kč.