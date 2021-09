Takový vstup do sezony jsem ještě nezažil, říká pardubický Cienciala

Do Pardubic míří nabušená Sparta, která každoročně hlásí útok na titul. Začíná se v 17.20 před kamerami České televize. „Moc se těším, zápasy proti Spartě mě baví. Je tam hodně dobrých hokejistů a vždycky se hraje kvalitní hokej. Sparta navíc táhne i fanoušky, doufám, že bude zase taková atmosféra jako v pátek na Plzni,“ přeje si v rozhovoru pro MF DNES útočník Dynama David Cienciala, jenž se pod výše zmíněné výhry podepsal pěti body za dva góly a tři asistence.

Po individuální stránce hodně slušný start sezony.

To jsem asi ještě nezažil, ani v dorostu. Začátky sezon mívám takové nijaké, dostávám se do toho, než se liga rozjede, teď mi to dvakrát vyšlo, jsem za to rád. Možná je to tím, že se v Pardubicích od prvopočátku cítím opravdu dobře, moc se mi tu líbí a necítím se sevřený. Je tu přirozené prostředí, dobře jsem zapadl. Ke všemu je také potřebné štěstí, aby se k vám něco odrazilo.

Sebevědomí před Spartou tedy vám ani celému týmu nechybí?

Řekl bych, že ne. Za šest bodů jsme moc rádi, ale zase je pořád start sezony a třeba ten začátek v neděli v Boleslavi jsme měli opravdu hrozný. První dvě třetiny byly fakt špatné (Dynamo po nich prohrávalo 1:3), třetí už dobrá. Když takhle budeme pokračovat proti Spartě, tak to půjde, ale musíme se z těch chyb poučit, hrozně jsme propadali a nebyli jsme důrazní. Naštěstí se nám to povedlo otočit.

Co se vůbec v Boleslavi přihodilo, že jste nedokázali navázat na ten lauf po utkání s Plzní?

Jak říkal trenér, asi nám uškodil ten rychlý gól (po 39 vteřinách). Začali jsme si myslet, že to zase půjde samo a máme pomalu vyhráno. Úplně jsme přestali hrát, Bolka nás přebruslila, vyhrávala osobní souboje a byla ve všem lepší. Jen díky Dominiku Frodlovi jsme po dvou třetinách neprohrávali 1:5, třetí už byla úplně jiná. Tam zase přestala hrát Boleslav, což někdy tak je.

Vám se povedlo dát proti svému bývalému týmu dva góly, jaké jste měl pocity?

Za každý gól jsem rád, protože jich moc nedávám. Je paradox, že proti bývalým týmům se vám většinou něco vydaří, jsem rád, že jsem tím přispěl ke třem bodům.

Trenéři vás prozatím zařadili do třetí lajny, cítíte, že právě tam je v Pardubicích vaše místo, nebo byste rád poskočil ještě výš?

Tohle neřeším. Všechny lajny jsou tu vyrovnané a mně je úplně jedno, jestli hraji první, nebo třetí. Jsem hlavně rád, že nastupuji s Robertem Říčkou a je hrozná škoda, že se nám zranil Ondra Roman, když jsme se vlastně navzájem vyoutovali. Výborně za něj ale zaskočil Marek Hecl, zatím bych nic neměnil.

Vraťme se ještě k vašemu pátečnímu střetu s Ondřejem Romanem, jak byste tu situaci popsal?

Plzeň vytáhla dva hráče na naše založení útoku, já viděl mezírku, do které jsem si mohl najet, a Ondra ji viděl taky. Hrál jsem pravé křídlo, takže jsem tam asi neměl co dělat (směje se), ale srazili jsme se. Asi hlavami, nevím. Totálně se mi zatmělo a jen jsem cítil, jak mi kape krev na led. Naštěstí mám jen čtyři stehy na nose, Ondra je na tom bohužel hůř, bude chybět asi měsíc. Moc mě to mrzí, byla to taková blbá náhoda, která se občas v hokeji stane.