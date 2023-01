Měli jsme urvat víc než bod, drbe si hlavu hradecký Lev

„Jsme samozřejmě zklamaní, že máme jen jeden bod, protože jsme jich měli sebrat víc,“ uvedl po nedělní porážce 3:4 v utkání se Spartou útočník Jakub Lev.

Na druhou stranu uznává, že v pátek v Mladé Boleslavi byl zisk bodu pro Mountfield úspěchem: „Nehráli jsme tam dobrý zápas, bod jsme jim vyloženě sebrali. Tak to v hokeji je. Někdy jste lepší, a seberete jen jeden bod, někdy horší, a třeba vyhrajete. Hradec včera přišel o druhý bod poté, co dostal gól ve chvíli, kdy hrál bez brankáře. Ve výborném zápase se totiž v prodloužení ve chvíli, kdy držel puk, odhodlal gólmana odvolat a hrál ve čtyřech. Chvíli se zdálo, že bude znovu úspěšný, ale pak o puk přišel a Sparta to potrestala.

„Když je šance, tak se to zahrát snažíme. Už nám to vyšlo, dneska bohužel ne,“ posteskl si hradecký útočník, „puk jsme sice drželi, šance a střely nějaké byly, pak ale Sparta získala puk a od modré dala gól.“

I tak Hradec potvrdil, že proti sobě hrála mužstva s aktuálně dobrou formou. Sparta začala vyhrávat poté, co k týmu přišel kouč Hořava, o sérii Hradce již byla řeč.

„Odejít z osmi zápasů za sebou minimálně s bodem je určitě pozitivní, protože na konci se každý bod počítá,“ těší hradeckého útočníka. I proto, že tým má za sebou mnohem horší období: „Měli jsme sérii, kdy jsme zápasy ztráceli, nehráli jsme dobře, měli sice hodně střel, ale nedávali jsme góly, teď konečně nějaké střílíme, začali jsme proto také bodovat.

Podle Lva by nyní hradecké mužstvo k ještě větším bodovým ziskům potřebovalo zlepšit obrannou hru, která se mu nyní příliš nevede: „Dostáváme teď třeba i doma po třech čtyřech gólech, pokud tohle zlepšíme, pak snad budeme brát v zápasech i po třech bodech.“

První pokus pro Hradec přijde v pátek a bude to hodně zapeklitá záležitost. Čeká jej totiž prestižní derby v Pardubicích na ledě lídra tabulky: „Ještě je to trochu daleko, teď si trochu odpočineme a pak se na ně připravíme. Oni ještě posílili, bude to derby, vyhrocený zápas, ale těšíme se,“ poznamenal hradecký útočník.