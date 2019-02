Odstavený Huml je zpět v chomutovské sestavě: Umím přiznat, že hraju zle

„Čekal jsem a doufal, že takhle nějak to dopadne,“ ulevilo se dvojnásobnému finskému šampionovi, ale ví, že jeho boj nekončí. „Chci hlavně sobě dokázat, že hokej hrát pořád umím. To se nezapomíná. Teď k tomu mám fyzický fond a přijde i herní kondice.“

V nemilost upadl zkraje listopadu, na dlouho posledním jeho zápasem v extralize bylo derby s Litvínovem. Bilance 17 utkání, 4 góly a 2 asistence kouče Vladimíra Růžičku neuspokojila, vždyť Huml býval produktivní mašinou.

A tak za ním Chomutov přišel s tím, že mu sníží jeho gáži, což neodkýval. „Tímhle to začalo, pak se spíš jednalo o nějaké výměně, ale nic se neuskutečnilo.“ Vypadl ze sestavy, v páté pětce spíš jen koukal, jak ostatní trénují. Od prosince se chystal s pirátskou juniorkou.

Růžička s ním mluvil na rovinu. „Špatně se poslouchá, že člověk hraje zle, ale já s kritikou problém nemám. Pan Růžička se rozhodl, že místo v sestavě nemám, a já to přijal. I když jsem to nesl těžce, nebyl jsem naštvaný ani uražený. Dokážu si přiznat, že jsem nehrál, co se tady ode mě očekávalo,“ věděl 37letý dispečer chomutovské jízdy do semifinále; v ročníku 2016/17 se 16 body ovládl produktivitu extraligového play off.

Ivan Huml z Chomutova (vlevo) a Ondřej Dlapa z Mladé Boleslavi v souboji u mantinelu.

Vyřazení z kádru vzal jako motivaci. „Snažil jsem se to brát pozitivně a vytěžit z toho maximum, makal jsem na sobě,“ tvrdí 24násobný reprezentant. A vedení Pirátů to vidělo. „Poctivě trénoval. A když došlo v kádru ke zdravotním komplikacím, rozhodli jsme se ho zařadit zpět,“ uvedl asistent Jan Šťastný. V pátek v Pardubicích dostal na ledě pět a půl minuty, v neděli proti Mladé Boleslavi už se jeho icetime skoro zdvojnásobil. „Neměl ideální sezonu, ale teď je výborně připravený a věřím, že zkušenostmi zvedne nás i sám sebe.“

Šťastný oceňuje přístup kladenského rodáka: „V naší organizaci máme charakterově výborné hráče. Ivan má úžasnou kariéru, je fajn kluk a vzal to jako profesionál. Popasoval se s tím velice dobře. Je příkladem pro všechny okolo nás.“

A pro své spoluhráče chce být příkladem i na ledě. „Doufám, že prodám, co jsem natrénoval. Cítím se dobře, ale po dlouhých dvou a půl měsících mi chybí herní praxe a pohoda. Ale ani jsem nečekal, že naskočím a hned začnu dávat góly. Musím jít krůček po krůčku, vybudovat si pevné místo v sestavě a hrát tak, abych času získával čím dál víc.“

Na Piráty, ačkoli se statut klubu změnil z bohatého na skromný, nedá dopustit. „Jsem v Chomutově spokojený. I když proběhlo tohle, nikomu to za zlé nemám. Patří to k hokeji, i když to není nic hezkého. Výměny jsou absolutně normální. Já se k tomu postavil tak, že zamakám, abych sezonu dobře dokončil.“