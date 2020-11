První trénink a příští týden čtyři zápasy. Hradec se chystá na restart

Od pondělí do neděle by totiž měli sehrát hned čtyři extraligové duely, což se jim kromě play off za normálních okolností snad nikdy nepřihodilo. „Hodí nás do vody a my budeme muset plavat. Ale když je hodně zápasů, člověk nad nimi moc nerozmýšlí,“ řekl k nastávajícímu programu útočník Hradce Lukáš Cingel.

Předpokládanému zápasovému programu odpovídal středeční tréninkový program, Mountfield vyjel na led ke dvěma tréninkům, tedy víckrát než za celý říjen. Během něj totiž nejprve kvůli karanténě a následnému úplnému zákazu sportování v hale byl na ledě pouze jednou, minulý týden na otevřeném kluzišti v Dobříši.

„Bylo to super, všichni byli natěšení, takže tempo bylo dobré,“ pochvaloval si návrat ke klasickému hokejovému tréninku Cingel.

Mountfield se do extraligového kolotoče vrátí s pěti odehranými zápasy, které všechny vyhrál. V průběžné tabulce, jež je ovlivněna nestejným počtem odehraných zápasů jednotlivých týmů, je druhý.

Tuto pozici začne hájit v pondělí na ledě Vítkovic, ve středu by si to obě mužstva měla rozdat znovu, ale v Hradci. V pátek na Mountfield čeká cesta do Liberce a první týden po více než měsíční pauze zakončí v neděli domácím duelem s Olomoucí.

Fotbalisté by mohli začít už v sobotu

Ještě dříve než extraligoví hokejisté by k prvnímu soutěžnímu zápasu po pauze mohli nastoupit druholigoví fotbalisté Hradce. Pokud ministerstvo zdravotnictví schválí příslušnou výjimku z nouzového stavu, bude aktuální lídr druholigové soutěže už v sobotu hrát v Třinci.

Oproti hokejistům měli malou výhodu v tom, že jejich tréninkový proces - kromě toho, že nemohli používat kabiny a zázemí stadionu - nebyl zákazem narušen. „Jestli jsme nebo nejsme připravení, to se ukáže na hřišti. Řeknu k tomu jen to, že jsme šťastní, že se začne hrát, a že podmínky jsou pro všechny stejné,“ uvedl ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou.