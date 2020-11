Extraligové kluby schválily sobotní návrat, zatím i s pravidelnými testy

Asociace profesionálních klubů (APK) plán návratu hokeje potvrdila ve středu odpoledne. Ve zprávě uvádí, že schválila parametry žádosti o výjimku, kterou odešle Národní sportovní agentuře.



Teď půjde o to, jak se všechny podmínky podrobně vyjasní, na to si veřejnost musí ještě počkat.

Pro členy týmů nadále platí povinnost prokázat se negativními (PCR) testy na nemoc covid-19 pro každé utkání jednotlivě. Kluby to berou jako prozatimní fakt, o kterém budou v dalších dnech s ministerstvem zdravotnictví a hygienou jednat.

„Platit za každé kolo třeba 50 tisíc, to by bylo pro nás smrtící,“ řekl například šéf plzeňského hokeje Martin Straka. „Kdyby to vycházelo třeba na 150 tisíc měsíčně, s tím se dá žít.“



„Snaha směřuje k antigenním testům. Kluby se ale shodly, že PCR testy jsou v zpočátku schopny provádět. V dalším rytmu hraní jsou ale neproveditelné,“ uvedl Řezníček pro ČTK.



Antigenní testy stojí mezi 120 a 200 korunami, s velkou přesností sice určují pouze negativitu a hokejisté s pozitivním nebo neprůkazným výsledkem by museli podstoupit ještě nákladnější PCR test, ale už by šlo o finančně schůdnou variantu.

Reálné je například i to, byť jde o informaci předně pro média, že se zruší pozápasové rozhovory a tiskové konference s trenéry za osobní přítomnosti novinářů. Vše by mělo proběhnout na dálku prostřednictvím videotechniky.



Jak tedy vypadá nejbližší sobotní program?

4. kolo: Litvínov vs. Plzeň (15:30) a České Budějovice vs. Karlovy Vary (17:00)

5. kolo: Sparta vs. Pardubice (17:00)

14. kolo: Třinec vs. Kometa (19:00)

Pondělí přinese kompletní 15. kolo.