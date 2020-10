Manažer Hradce: Když to nepůjde jinak, zatrénujeme si ve Slovinsku

Pro Východočechy je to nouzové řešení za zrušené soustředění na Božím daru a odřeknuté tréninky v Německu.

„Byla to jediná možnost, kde si v dostupné vzdálenosti zatrénovat,” pronesl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Hokejisté Hradce tu budou trénovat po večerech. „ Je to méně komfortní, ale zvolili jsme si tuto denní dobu proto, že ledová plocha bude v lepší kondici,“ připomíná.



Současná situace ho nutí zvažovat k tréninku i exotická místa, kam by se běžně hokejisté nepodívali. Maďarsko? Slovinsko? Zní to jako sci-fi, ale to jsou země, kde by hradecký hokej mohl na krátký čas zakotvit.



Pro hráče není dobříšské otevřené kluziště ideálním řešením z hlediska regenerace, prostory pro převlékání a podobně.

Přesně tak, každopádně jsme rádi, že na ledě můžeme být alespoň tam a jít hledat další možnosti tréninku. S tímto problémem dnes nebojujeme jen my v Česku, ale i okolní státy. Sehnat si místa na trénink je problematické. Můžete vyjet na soustředění někam dál do zahraničí, ale pak zase bojujeme s vysokými finančními náklady - v době, kdy se je snažíme snižovat a všechno přiškrtit. Nechce se nám pochopitelně vynakládat tolik peněz na soustředění mimo Českou republiku.

Optimální to není ani pro zdraví hráčů z hlediska případných zranění. Bude chladněji, dostat se do provozní teploty potrvá déle. To jste asi probírali i s realizačním týmem?

Všechno s trenéry řešíme, ale moc jiných možností jsme opravdu neměli. Když bude o dva tři stupně méně než ve dvanáct hodin, je to lepší, než na měkčím ledu, kde si ani pořádně nepřihrajete. Jestli je to skutečně lepší varianta, to uvidíme.

A v jakých zemích máte možnosti najít náhradní tréninkové plochy?

Určitě jsou to Rakousko s Polskem, možná někde i Německo, ale tam jsou velmi opatrní. Dále jsou tu Maďarsko a Slovinsko. Ale všichni víme, že tam nemůžete jet na otočku, musíte tam zůstat nějakou dobu, protože je to opravdu nákladné a my takové soustředění v tuhle chvíli pečlivě zvažujeme.

Vyrazit za tréninky až do Slovinska je krajní řešení?

Získali jsme tam kontakty a místní lidé nám tam nabízeli soustředění. Ale dobře víme, že jet takovou dálku za tréninkem je až poslední možnost. Jakékoliv soustředění teď není optimální varianta už proto, že vlastně vůbec nevíme, kdy se znovu začne hrát a trénovat. Budeme se snažit najít jiné řešení, ale pokud žádné další nebude, budeme zvažovat jako poslední i variantu Slovinsko.

K čemu se teď kloníte víc? Zůstat v Česku, nebo vyjet za hranice? Na zahraniční výjezd by bylo přece dobré znát pevně daný harmonogram.

To je přesně ono a proto je plánování takových výjezdů v téhle době velmi složité. Můžeme udělat týdenní soustředění a pak zjistíme, že dalších čtrnáct dní budeme řešit každodenní problémy a kde vůbec trénovat. Dokud nebudeme vědět, kdy máme oficiálně povolený trénink na ledě, nemá cenu plánovat velkou přípravu, protože to podle mě není úplně optimální.

Pokud dojde k výměně ministra, máte pocit, že všechna jednání o rozvolnění pravidel pro profesionální sport mohou začít zase od nuly?

Nový ministr se s tím bude muset seznámit. Na druhou stranu máme argumenty, jež už současného ministra Prymulu přesvědčily, abychom mohli začít trénovat a hrát. Jsou průkazné a pozitivní. A já věřím, že přesvědčíme i jeho, aby nechal profesionály trénovat.

Pokud byste však chtěli hrát i extraligové zápasy, museli byste povinně plošně testovat.

To ano, ale provádět PCR testy, je podle mého neřešitelná věc. Otestovaní musejí být lidé, kteří spolu jsou v dennodenním kontaktu. Nejsme schopni několikrát týdně na to dát 50 tisíc korun. To nejsme za současné situace a při našich ekonomických problémech schopni platit a to teď hovořím jen za Hradec.

Takže jediným možným řešením jsou nové rychlotesty?

Dává to smysl, protože vyjdou řádově na pár stovek. Přesto to bude finanční zásah, pokud bychom se měli nepřetržitě testovat. Byl by to zásah do rozpočtu každého klubu a pak je třeba řešit, zda by bylo možné na tyto záležitosti požádat o finanční podporu. Ale tak daleko jsme se v jednání s ministrem nedostali.