Hradečtí hokejisté konečně doma. Ve tři odpoledne a pouze v televizi

Pravdou je, že těm, kteří by normálně chtěli vidět zápas přímo na stadionu, brzký začátek nemusí vadit. Dohrávka 2. kola soutěže, která do Hradce přivede tým Vítkovic, se totiž bude hrát bez diváků.

„Lidi tady bohužel nebudou a bez nich se nehraje vůbec dobře,“ říká hradecký obránce Radim Šalda na současný stav, jenž nastal po restartu soutěže.

Proč se i tak ve všední den hraje už ve tři hodiny? Zápas si totiž do svého programu vybrala Česká televize, která na něj ve svém hokejovém odpoledni a podvečeru hned naváže duelem mezi Mladou Boleslaví a Kometou Brno.

Pro Hradec bude dohrávka pokračováním zápasového kvapíku, který tým začal pondělním utkáním ve Vítkovicích. Ve středu si to obě mužstva rozdají v Hradci, v pátek se Mountfield vypraví do Liberce a v neděli se v Hradci představí Olomouc. Čtyři zápasy za týden, mezi každým jen den volna.

„Mám radši, když je takové tempo. V kabině jsme se o tom sice nebavili, ale je to lepší než trénovat. Já jsem pro, aby to takhle bylo,“ neděsí se náročného programu Šalda.

V jeho prvním díle Hradec poprvé v sezoně vyhrál. I přesto, že šel stejně jako ve většině předcházejících utkání brzy do vedení. Nebylo to sice tak rychle jako v Českých Budějovicích, kde na to v září hned v úvodním kole soutěže Orsavovi stačilo jen osm vteřin, ale i Perretovy dvě minuty v pondělí ve Vítkovicích byly dost rychlé.

Na výhru to ale tentokrát nestačilo, domácí ve druhé třetině skóre otočili a protože Hradec už další gól nevstřelil, 1:2 prohrál.

„Chyběl nám pohyb, měli jsme ho horší než v zápasech před přestávkou. Scházel nám i důraz, nechtěli jsme chodit do míst, kde to bolí, a nevyhrávali jsme moc závodů o puk,“ komentoval výkon mužstva David Kočí, jeden z asistentů hradeckého kouče Růžičky.

Možnost nápravy Hradec dostane nyní. Ve třech dnech druhým duelem s Vítkovicemi Hradečtí zápasový náskok týmů, které jsou v tabulce před nimi, přece jen sníží a ukáže se, zda také bodový. Jedinými neporaženými týmy v soutěži zůstávají první Plzeň a pátý Třinec. Proč až pátý? Protože kvůli karanténě v úvodu sezony zatím hrál jen čtyřikrát, zatímco třetí Hradec šestkrát, první Plzeň osmkrát a druhá Sparta dokonce devětkrát.

„Kdo proti nám stojí - a že to budou znovu Vítkovice - nijak neřešíme. Musíme ale zlepšit určité věci, které nám chyběly v pondělí, hlavně chceme podat lepší výkon,“ uvedl asistent Kočí.