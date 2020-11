Nedařilo se nám vymyslet kloudné akce, štve vítkovického Orsavu

„Rozhodla série našich vyloučení ve třetí třetině, kdy se nám nepodařilo ubránit přesilovku domácích a ti odskočili na jedna dva,“ potvrdil vítkovický trenér Darek Stránský. „Podali jsme bojovný houževnatý výkon, ale od druhé třetiny nás soupeř trochu více mačkal. Do větších šancí jsme ho však nepouštěli.“

Královehradecký útočník Jakub Orsava uznal, že těžce dobývali vítkovickou branku. „Nedařilo se nám vymyslet nějaké kloudné akce do zakončení, i když to bylo lepší než v pondělí,“ připomněl prohru v Ostravě 1:2.



Zápas za stavu 1:1 rozhodla dočasná posila Hradce Králové z Detroitu, obránce Filip Hronek, jenž se ve 45. minutě trefil v přesilovce a v 58. minutě si jeho střelu do vlastní branky srazil Adam Polášek.

„S klukama v šatně jsme si říkali, že má výbornou střelu. Potvrdil to, když jsme mu nechali trochu prostoru. Svoje kvality potvrzoval každé střídání,“ řekl vítkovický brankář Daniel Dolejš, který čelil jedenačtyřiceti střelám.

Výkon svého týmu označil za statečný. „Domácí ale hráli dobře, hodně stříleli a často byli u nás v pásmu.“

Dolejš převzal post jedničky

Daniel Dolejš po měsíční koronavirové pauze svého týmu odchytal oba duely proti Hradci Králové. Přitom do sezony vstupoval v roli brankářské dvojky za Miroslavem Svobodou.

„Jak to bude s naším střídáním v brance, jsme nerozebírali, ale při té koronavirové přestávce měl Míra menší zranění, takže moc netrénoval,“ uvedl Daniel Dolejš. „Trenéři tak dali důvěru mně. Ale uvidíme, co bude dále. Doufám, že ještě nějaké zápasy dostanu.“

Vítkovičtí hokejisté v tom, že najednou mají v brance Daniela Dolejše, byť úvodní tři utkání extraligy odchytal Miroslav Svoboda, problém nevidí.

„Ďolík je možná braný papírově jako dvojka, ale takové škatulkování nemám rád, je to hodně nešťastné,“ řekl vítkovický útočník Jan Hruška. „Co jsem ve Vítkovicích, tak když Ďolík nastoupil, tak jsme většinou vyhrávali. Beru to úplně stejně jako by v bráně byl Mirek (Svoboda). Oba jsou kvalitní gólmani. Je super mít takové dva brankáře.“

Oficiálně třetím gólmanem týmu Vítkovice Ridera se v tomto týdnu stal bratr reprezentanta Patrika Bartošáka, šestnáctiletý Darek Bartošák, který s klubem podepsal profesionální smlouvu.