V hlavní roli opět Hronek. Trenér: Je na něm vidět, jak se na zápas těší

„Jde o velmi specifického hráče, velmi ofenzivního, u kterého je velmi cenný jeho přístup k utkání. Maximálně se koncentruje, je na něm vidět, jak se na utkání těší, což pomáhá celé kabině,“ uvedl k Hronkovým současným výkonům David Kočí, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Růžičky.

Hronek za sebou má výbornou sezonu v NHL, do další ho ale, stejně jako všechny další hokejisty, nepustila současná koronavirová krize, kvůli níž NHL ještě neodstartovala. Proto si jeho služby dočasně zajistil hradecký Mountfield, v němž hokejově vyrostl a v jehož dresu nyní září.

Vedle nesporných obranných kvalit právě svoji produktivitou, dva góly do branky Vítkovic mu přinesly už čtvrtý zápas v sezoně, v nichž si připsal po dvou kanadských bodech. Devátý přidal v pondělním prohraném zápasu ve Vítkovicích. Poslední tři kanadské body přidal poté, co do extraligy naskočil po třech utkáních v závěru minulého týdne za českou reprezentací na Karjala Cupu.

Díky nim je nejproduktivnějším hráčem mužstva a vévodí statistikám obránců v celé soutěži. „Má v sobě dar, který se od něj asi bude těžko někdo učit,“ dodal Kočí, k tomu, jak Hronkova přítomnost mužstvu pomáhá.

Ve středu Hronek pomohl dvěma góly. Při prvním zdánlivě velmi lehce přesně trefil horní roh branky Vítkovic, při druhém měl trochu štěstí, protože si jeho pokus do branky srazil vítkovický obránce Polášek. Při zmínce o Hronkových střeleckých úspěších je ale nutno podotknout, že mu k tomu tentokrát výrazně pomohli jeho spoluhráči.

V odvetě za pondělní porážku 1:2 se hra Mountfieldu výrazně zvedla a tým za to byl odměněn zaslouženou výhrou. „Spokojení jsme nejen se třemi body, ale i s hrou, oproti pondělí se zlepšila diametrálně,“ řekl asistent Kočí. Že vlastní zlepšená hra byla příčinou výhry, si myslí i hradecký útočník Jakub Orsava: „Vítkovice byly ještě lepší než v pondělí, najít si cestu k jejich brance bylo opravdu těžké.“