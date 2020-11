Manažer hokejového Hradce: Umím si představit, že bychom v neděli hráli

Od pondělního podvečera se jim totiž přiblížila vidina toho, že budou moci nejen v trénovat v domácí hale, ale dokonce možná ještě tento týden sehrát po více než měsíci extraligový zápas.

„Trochu se nám ulevilo,“ netajil generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček v prvotní reakci na včerejší rozhodnutí vlády, jež povolila obnovení profesionálních sportovních soutěží, kterým umožní i tréninky uvnitř, „teď nás čeká jednání v rámci Asociace profesionálních klubů, abychom mohli co nejdříve začít hrát.“

Generální manažer hradeckých hokejistů Aleš Kmoníček.

Právě trénink na ledě, který si Hradečtí dnes v Polsku odřeknou, v tom bude podle Kmoníčka hrát důležitou roli. Kluby totiž chtějí své týmy poslat do zápasů po alespoň minimální tréninkové praxi na ledě, která byla v posledních týdnech pokud ne téměř žádná, tak velmi řídká.

„V APK jsme si dělali průzkum a většina klubů se shodla na tom, že by se mohlo začít hrát po třech čtyřech trénincích,“ uvedl Kmoníček s tím, že tento názor zastává také Hradec, jehož mužstvo by na led v domácí hale mělo vyjet ve středu a tím se vrátit k pravidelným tréninkům na ledě. Tři až čtyři plánované tréninky by tak Hradečtí stihli do závěru týdne.

„Umím si představit, že bychom hráli už v neděli,“ poznamenal k tomu Kmoníček.

Podle něj ale musí kluby v rámci APK poté, co budou známy oficiální podmínky, za jakých se budou moci zápasy hrát, rychle dát dohromady program. Už třeba proto, že v něm právě nedělní termín kvůli reprezentační pauze není zanesen, podle rozlosování před startem sezony by se nyní poprvé hrálo až za týden ve středu, kdy by se měl Mountfield na svém ledě střetnout se Zlínem.

Hradec sehrál poslední extraligové utkání 29. září, kdy vyhrál v Olomouci. Poté se v týmu rozšířil covid19, dost hráčů i onemocnělo, a když se po uzdravení a karanténě ostatních mohli k tréninku a k zápasům vrátit, byl profesionální sport zastaven. Během října tak Mountfieldu odpadlo podle původního rozpisu 11 zápasů. V těch sehraných se Hradci dařilo, všech pět vyhrál a v tabulce je druhý za Plzní, která ale stihla odehrát o jedno utkání víc než on.

Hradečtí se k tréninku na ledě vrátili ve středu poté, co jim nevyšel záměr trénovat v Německu, kam je tamní úřady nepustily. Na otevřeném kluzišti v Dobříši ale stihli právě jen středeční trénink, protože páteční museli trenéři kvůli celodennímu dešti zrušit.