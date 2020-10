Hradec se vrací. Trénink? Téměř celý tým je promořený, zní z klubu

V těchto hodinách se rozhoduje, jakou formou by se mohli hráči vrátit k tréninku. Vedení hradeckého klubu se angažuje v iniciativě, aby extraligová mužstva mohla trénovat plnohodnotně a ne jen ve skupinách po šesti a ještě k tomu mimo uzavřený prostor, jak to podle vládního nařízení platí od středy.

„Důležitým argumentem je fakt, že promořenost v rámci extraligových klubů je velmi vysoká, v Mountfieldu HK dosahuje 90 procent členů týmu,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, „věříme, že bychom mohli dosáhnout určitých změn na základě dopisu, který zástupci APK LH směrovali na premiéra Babiše a ministra zdravotnictví Prymulu. Jeho obsahem je apel, aby profesionálním sportovcům bylo umožněno plnohodnotně trénovat a připravovat se na další průběh sezony.“

Hradecký tým musel do karantény poté, co se po zápase v Olomouci u některých hráčů objevily příznaky nemoci. Následně tým nastoupil do karantény, navíc u řady hráčů se covid-19 projevil na zdravotním stavu. „Naštěstí nejde o nic dramatického. Pár hráčů mělo těžší průběh s dlouhodobějšími vyššími teplotami a celkovou schváceností a únavou, ale bez nutné hospitalizace. U většiny týmu je však průběh mírný – nevyskytly se všechny symptomy, pouze některé,“ uvedl klubový lékař Jan Vícha.

„Hráči, kterým byla už izolace ukončena, se připravují podle individuálních plánů. Od příštího týdne bychom mohli trénovat po skupinách, proto jednáme o venkovních možnostech, které by vyhovovaly nám i momentálním předpisům,“ sdělil kondiční trenér týmu Michal Tvrdík.